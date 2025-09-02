بیش از یک میلیارد نفر در جهان در ۳ میلیون تعاونی عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در حال برگزاری است.

آریل گوارکو، رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون در این همایش گفت: برای من افتخار و مایه خوشبختی عمیق است که امروز در تهران و در دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد تعاون حضور دارم. این نخستین سفر من به این کشور است و نمی‌توانم از ابراز قدردانی صمیمانه خود بابت مهمان‌نوازی صمیمی که در بدو ورود دریافت کردم، خودداری کنم؛ مهمان‌نوازی‌ای که بازتابی از روحیه همبستگی و جامعه‌محوری در فرهنگ ایرانی است و در عین حال جوهره‌ای از تعاون محسوب می‌شود؛ چه در ایران و چه در هر نقطه‌ای از جهان.

وی افزود: این همایش یک بستر بی‌نظیر برای گفتگو در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی بدل شده است، درست در زمانی که جنبش تعاونی بیش از هر وقت دیگری نیازمند چنین فرصت‌هایی است.

وی ادامه داد: حضور رئیس اتاق تعاون در هیئت‌مدیره اتحادیه بین‌المللی تعاون یک نقطه عطف تاریخی است؛ چرا که برای نخستین بار صدای جنبش تعاونی ایران در بالاترین سطح جهانی این سازمان شنیده می‌شود. مشارکت این مرکز، تصمیمات ما را در سطح جهانی غنی‌تر ساخته و به تقویت رهبری جمعی که امروز بیش از هر زمان دیگری بدان نیاز داریم کمک کرده است.

وی تصریح کرد: این کنفرانس فرصتی است برای یادآوری نقش مهم سال بین‌المللی تعاون که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شد؛ سالی که توانست ظرفیت مدل تعاونی را برای پاسخ‌گویی به مسائل فوری جوامع بشری در دستور کار دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار دهد.

توسعه اقتصادی در کنار عدالت اجتماعی

رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون اظهار کرد: این جایگاه جهانی حاصل آن است که جنبش تعاون در سراسر قاره‌ها نشان داده است که تعاونی‌ها می‌توانند توسعه اقتصادی را در کنار عدالت اجتماعی محقق کنند، دموکراسی اقتصادی را در جوامع محلی حفظ کنند و راهی عملی برای جهانی فراگیرتر و پایدارتر ارائه دهند.

وی با بیان این که اتحادیه بین‌المللی تعاون که به‌تازگی ۱۳۰ سالگی خود را جشن گرفته است، همواره یک بازیگر محوری در ترویج ارزش‌ها و اصول تعاون بوده است، گفت: در طول این سال‌ها، ACI توانسته میان فرهنگ‌ها، ادیان، دولت‌ها و ملت‌های گوناگون پل بزند و نشان دهد که همکاری یک زبان جهانی است.

وی تاکید کرد: در این مسیر، ایران نقشی مهم ایفا کرده و همچنان ایفا می‌کند؛ چراکه تعهد جنبش تعاونی این کشور به اصول تعاون نه‌تنها در عرصه ملی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز مشهود است.

گوارکو افزود: امروز وقتی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد سخن می‌گوئیم، به‌روشنی می‌بینیم که تعاونی‌ها در قلب این دستور کار قرار دارند.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم که چالش‌ها جهانی‌اند، اما پاسخ‌ها محلی هستند؛ در هر جامعه، در هر تعاونی و در هر تعاونگر. مبارزه با فقر، تضمین کار شایسته، ارتقای برابری جنسیتی و حفاظت از محیط‌زیست اهدافی هستند که تعاونی‌ها هر روز با اقدامات واقعی دنبال می‌کنند.

وی با بیان این که در ایران نمونه‌های بسیاری از تعاونی‌ها داریم که در زمینه‌های گوناگون، از شمول اجتماعی و توانمندسازی زنان گرفته تا نوآوری فناورانه و گذار به اقتصاد سبز، فعال هستند، ادامه داد: این دستاوردها نه‌تنها برای جامعه ایرانی ارزشمندند، بلکه الهام‌بخش کل جنبش جهانی تعاون نیز به‌شمار می‌روند.

بنابراین باید با قاطعیت تأکید کنیم که تعاون یک بازیگر حاشیه‌ای نیست.

یک میلیارد نفر عضو ۳ میلیون تعاونی

این مسئول بین المللی در بخش تعاون در ادامه سخنان خود یاداور شد: در جهان بیش از یک میلیارد نفر عضو ۳ میلیون تعاونی هستند و این سازمان‌ها بیش از ۳۰۰ میلیون شغل مستقیم ایجاد می‌کنند؛ یعنی بیش از اشتغال همه شرکت‌های بزرگ چندملیتی جهان.

وی افزود: تعاون در حوزه‌های متنوعی حضور دارد؛ از کشاورزی و تولید مواد غذایی تا خدمات مالی، مسکن، بهداشت، انرژی، مصرف و سایر بخش‌ها. در ایران نیز می‌بینیم که این مدل توانسته فرصت‌های شغلی بیافریند، بخش‌های تولیدی را پویا سازد و خدمات حیاتی را در اختیار جوامع قرار دهد.

وی تاکید کرد: در دوران بحران‌ها، تعاونی‌ها تاب‌آوری خود را ثابت کرده‌اند.

رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون با بیان این که در همه‌گیری کووید -۱۹، تعاونی‌ها در سراسر جهان توانستند دسترسی به کالاهای اساسی را تضمین کنند، گفت: تعاونی‌ها تولید را حفظ کرده و از اشتغال دفاع کردند. در ایران نیز، تعاونی‌ها نقشی حیاتی در تقویت انسجام اجتماعی و مقابله با چالش‌های اقتصادی ایفا کردند و نشان دادند که سازمان‌دهی مردمی بر پایه همبستگی می‌تواند حتی دشوارترین آزمون‌ها را پشت سر بگذارد.

گوارکو اظهار کرد: این توانمندی ریشه در ارزش‌هایی دارد که ما همه بر آنها پایبندیم: دموکراسی اقتصادی، همبستگی، برابری و مسئولیت اجتماعی. این ارزش‌ها، هویت ما را تعریف می‌کنند و در عین حال با فرهنگ مشارکتی این سرزمین همسو هستند؛ فرهنگی که زندگی جمعی و حس تعاون در آن ریشه‌ای عمیق در تاریخ و هویت مردم ایران دارد.

این مسئول بین المللی یادآور شد: شکی نیست که تعاونی‌ها نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی ملی ایفا می‌کنند. همان‌گونه که در بسیاری از کشورها دیده‌ایم، آنها فرصت‌های شغلی با کیفیت ایجاد می‌کنند، تولید محلی را حمایت می‌کنند، خدمات عمومی را تقویت می‌نمایند و نوآوری را ارتقا می‌دهند. اما در کنار این، نقشی اساسی در ادغام اجتماعی، در شمول جوانان و زنان و در خلق فرصت‌ها برای کسانی دارند که اغلب در حاشیه اقتصاد سنتی قرار گرفته‌اند.

توانمندی زنان و جوانان در ایران در بخش تعاون

رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون ادامه داد: می‌خواهم به‌طور خاص به تجربه ایران در توانمندسازی زنان و جوانان اشاره کنم، چرا که آنان رهبران آینده اقتصاد همبستگی و تعاون جهانی خواهند بود. اگر به آینده بنگریم، می‌بینیم که تعاونی‌ها ظرفیت زیادی برای نقش‌آفرینی در حوزه‌هایی چون دیجیتالی‌سازی، اقتصاد سبز، گذار انرژی و مدیریت پایدار منابع طبیعی دارند. همچنین می‌بینیم که در ایران، ابتکارات نوآورانه‌ای در حال اجراست که نشان می‌دهد این مدل توان سازگاری با تحولات نوین را دارد، بی‌آنکه اصول بنیادین خود را فراموش کند.

وی گفت: برای تحقق این ظرفیت‌ها، نیازمند چارچوب‌های قانونی مناسب و سیاست‌های حمایتی کارآمد هستیم.

وی افزود: می‌دانم که ایران در مسیر اصلاح قوانین و تدوین سیاست‌های پشتیبان تعاونی‌ها گام برداشته است و لازم می‌دانم به مقامات به دلیل این اقدامات ارزشمند تبریک بگویم.

وی گفت: می‌خواهم بر یک اصل بنیادی جنبش خود تأکید کنم: این باور عمیق که «تعاون همان نام دیگر صلح است». این فقط یک شعار نیست، بلکه یک عمل ملموس است که بیش از یک قرن است از آن دفاع کرده‌ایم. اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال ۲۰۱۹ «اعلامیه صلح مثبت» را تصویب کرد تا تعهد ما به ساختن جوامعی را که در آن انسان‌ها می‌توانند در هماهنگی با یکدیگر و با طبیعت شکوفا شوند، مورد تأکید دوباره قرار دهد.

گوارکو تصریح کرد: این تعهد امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است، در جهانی که متأسفانه شاهد افزایش درگیری‌ها و رنج میلیون‌ها انسان بی‌گناه هستیم. تعاونی‌ها سازمان‌های صلح‌اند زیرا اعتماد می‌آفرینند، گفتگو و شمول را ترویج می‌دهند و در ساختار آنها هیچ جایی برای تبعیض یا خشونت وجود ندارد. هر جا که یک تعاونی هست، فضایی برای دیدار و ساخت جمعی شکل می‌گیرد؛ فضایی که درست در نقطه مقابل منطق ستیز و طرد است. به همین دلیل است که می‌گوئیم تقویت جنبش تعاونی، تقویت صلح مثبت است؛ صلحی که تنها به معنای نبود جنگ نیست، بلکه عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، کار شایسته و حفاظت از سیاره زمین را نیز دربرمی‌گیرد.

دیپلماسی تعاونی فراتر از مرزهای سیاسی

وی یادآور شد: در این مسیر، «دیپلماسی تعاونی» پلی است که مردم و فرهنگ‌ها را، فراتر از مرزهای سیاسی یا ایدئولوژیک، به هم متصل می‌کند. این دیپلماسی از پایین ساخته می‌شود؛ از زندگی روزمره میلیون‌ها انسانی که برای بهبود شرایط زندگی خود با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وی با بیان این که اتاق تعاون ایران با تعهد خود در این حوزه نشان داده که می‌تواند نقش بزرگی در پیشبرد این چشم‌انداز ایفا کند، تصریح کرد: من مطمئنم که همچنان به تلاش خود برای تبدیل تعاون به یک نیروی وحدت‌بخش و صلح‌آفرین در منطقه و جهان ادامه خواهد داد. از همین رو، همه شما را دعوت می‌کنم که انسجام تعاونی در سطح جهانی را بیش از پیش تحکیم بخشیم. جنبش ما به اندازه توانایی ما در همکاری فراتر از مرزها قدرتمند است. در این راه، ساختار منطقه‌ای ACI به‌ویژه در آسیا و اقیانوسیه، توانسته در این سال‌ها کشورها را به هم نزدیک‌تر کند، تجربیات را به اشتراک گذارد و فرصت‌های بیشتری برای جوامع ما خلق کند. این همگرایی بهترین شاهد است که نشان می‌دهد تعاون مرز نمی‌شناسد و می‌تواند به موتور واقعی توسعه انسانی در سراسر جهان تبدیل شود.

وی با بیان این که ما در دوران پر از عدم قطعیت اما سرشار از فرصت‌های بزرگ زندگی می‌کنیم، ادامه داد: تعاون پاسخ‌های عملی برای قرن بیست‌ویکم در برابر چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. مطمئنم ایران روزبه‌روز نقش پررنگ‌تری در این جنبش جهانی ایفا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه بین‌المللی تعاون در پایان گفت: اطمینان دارم جنبش تعاونی ایران از این نشست تقویت‌شده بیرون خواهد آمد و دستاوردهای آن برای همه ما ارزشمند خواهد بود، تا بتوانیم همچنان در ساختن جهانی عادلانه‌تر، فراگیرتر و صلح‌آمیزتر پیش برویم. جهانی بهتر، آن‌گونه که سازمان ملل از ما خواسته است. جهانی بهتر، همان‌گونه که همه ما می‌خواهیم و جهانی بهتر، همان‌گونه که همه ما سزاوار آن هستیم.