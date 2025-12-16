  1. اقتصاد
نقش آفرینی همه بخش های دولتی در نظام بودجه ریزی عملیاتی ضروری است

خزانه دار کل کشور با بیان اینکه بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد و مشارکت همه بخش ها باشد گفت: نقش آفرینی همه بخش ها و حتی کوچکترین بخش های دولتی کشور در نظام بودجه امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست دو روزه مأموریت‌های خزانه داری کل کشور، عملکرد استان‌ها در حوزه خزانه داری، اموال و دارایی‌های دولت، نظارت بر ذی‌حسابی ها و حسابداری عمومی، مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، مسائل بودجه‌ای، امور خزانه و مدیریت نقدینگی تبیین و در استان یزد بررسی شد.

سید رحمت اله اکرمی در نشست تخصصی معاونان نظارت مالی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و رؤسای خزانه استان‌ها در یزد افزود: بودجه ریزی نظام اداری و اجرایی کشور باید مبتنی بر عملکرد باشد، اجزای کوچک یک سیستم اداری باید در آن نقش داشته باشند و بودجه می‌بایست بیشتر به بخش‌هایی تزریق شود که کارآیی و اثرگذاری بالاتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در دولت را یادآور شد و گفت: بخش نظارت مالی در استان‌ها به عنوان ناظر و انتظام بخش بودجه با توجه به انقباضی بودن بودجه و دشواری‌های آن در سال آینده این آمادگی را برای اداره کردن آن داشته باشند.

خزانه دار کل کشور همچنین برگزاری نشست‌های سالانه بخش‌های نظارت مالی استان‌ها را مهم ارزیابی کرد و خواستار تشکیل دبیرخانه مرکزی این نشست با هدف ایجاد کارگروه‌های مختلف و پیگیری امور خزانه داری کل شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروه‌ها در فواصل مختلف تا برگزاری نشست‌های سالانه مباحث خزانه داری از جمله مولدسازی، بودجه ریزی و غیره را مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار دهد.

اکرمی یادآور شد: نوع کار خزانه داری عملیاتی است و لازم است دبیرخانه و کارگروه‌های مختلف در این بخش فعال شوند.

