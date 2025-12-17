  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

خودروهای دولتی ساماندهی می‌شوند

خودروهای دولتی ساماندهی می‌شوند

خزانه‌دار کل کشور بر ساماندهی خودروهای دولتی تاکید کرد و گفت: در بحث استفاده از خودروهای دولتی هر راهکاری که کار را تسهیل کند دنبال خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دار کل کشور با اشاره به سیاست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت گفت: وزیر اقتصاد نگاه جامعی به این مبحث دارد و برنامه‌ای در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است که پس از نهایی شدن برنامه وزارت، دستورالعمل‌های آن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی بر استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های مازاد دولت تاکید کرد و گفت: در برنامه جامع مولدسازی، ضمن نگاه کلان به موضوع، ساختار، وظایف و تکالیف استان‌ها مشخص شده است.

اکرمی از تدوین صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: مسأله اساسی، قابل اتکا بودن ترازنامه مالی دولت برای اتخاذ تصمیم‌های داده‌مبناست.

خزانه‌دار کل کشور همچنین ثبت و ضبط دارایی‌های دولت در سامانه سادا توسط بخش‌های نظارت مالی و دستگاه‌های اجرایی را با استفاده از ابزار نظارت مالی ادارات کل استانی مورد تاکید قرار داد.

طیبه بیات

