به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ناظرین مالی دستگاه‌های اجرایی اصلی و سیاست‌گذار، موضوع بند (الف) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با حضور سید رحمت‌اله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این نشست که با هدف تبیین اهمیت، نقش وظایف و چگونگی ارائه گزارش عملکرد تکالیف و احکام برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شد، علاوه بر تاکید به ایفای نقش مؤثر ناظرین مالی؛ دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم گزارش عملکرد احکام این برنامه توسط ناظرین مالی نیز بررسی و تشریح شد.

اکرمی در این جلسه با تأکید بر تشکیل جلسات مستمر همفکری و وحدت رویه، اظهار داشت: باید ساختار و تشکل مناسبی برای ناظرین مالی پیش بینی شود و این ساختار مستقل از حرفه ذیحسابی باشد و فعالیت‌های خود را با اهداف عالیه نظارت مالی دنبال کند؛ همچنین لازم است هیئت رئیسه برای جلسات ناظرین مالی تعیین شود و در صورت نیاز کمیته‌های مختلفی جهت پیشبرد بهتر امور ناظرین مالی تشکیل شود.

خزانه‌دار کل کشور در پایان از هماهنگی مطلوب بین خزانه‌داری و سازمان برنامه و بودجه کشور در پیشبرد امور خبر داد و بر تداوم این همکاری‌ها تأکید کرد.