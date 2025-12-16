به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوند ملی‌پوش تراپ کشورمان در حاشیه مراسم تجلیل از مدال آوران رشته تیراندازی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از حمایت‌های رئیس فدراسیون تشکر می‌کنم که تا الان تیم را ساپورت کردند. امیدوارم با همین حمایت‌ها در المپیک لس‌آنجلس بدرخشیم و خوشرنگ‌ترین مدال را برای کشورمان به دست بیاوریم.

این ملی‌پوش تیراندازی درباره تجهیزات رشته تراپ و اینکه این رشته لیگ هم ندارد و انفرادی تمرین می‌کند، گفت: تجهیزات ما در حال حاضر قدیمی است و تجهیزات جدیدی هم وارد نشده است. امیدوارم با پیگیری رئیس فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته تجهیزات فراهم شود تا در المپیک لس‌آنجلس با تجهیزات به روز به رقابت بپردازیم.



بیراموند در ادامه افزود: قیمت فشنگ ما خیلی بالاست به همین خاطر خیلی از استعدادها در داخل کشور نمی‌توانند در مسابقه شرکت کنند. از مسئولان خواهش می‌کنم کمک کنند این قیمت کاهش یابد. هر ورزشکار حرفه‌ای ماهیانه ۲۰۰ میلیون در تراپ هزینه دارد. این فقط هزینه فشنگ است، تفنگ‌ها که قیمت بالاتری دارند.



وی درباره اینکه در ایتالیا بوده و نتوانسته سلاح خود را به ایران بیاورد، عنوان کرد: بله متأسفانه نمی‌توان سلاح وارد کرد. امیدوارم این مشکل به زودی حل شود تا به سلاح به روز به مسابقات برویم.



او در پایان تاکید کرد: المپیک پاریس برایم تجربه بود تا در بازی‌های آسیایی بدرخشم. تمام تلاشم را می‌کنم و از مردم عزیزم می‌خواهم دعا کنند خوشرنگ‌ترین مدال را بگیریم.