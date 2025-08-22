  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

تعداد مدال های تیراندازان ایران در آسیا دو رقمی شد

تعداد مدال های تیراندازان ایران در آسیا دو رقمی شد

ملی پوش تیراندازی کشورمان، در رقابت های قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال نقره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون تیراندازی، در پنجمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نماینده کشورمان در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی نازنین زهرا عبدالهی با ۶۲۴.۲ امتیاز به عنوان تیرانداز پنجم راهی فینال شد. سه تیرانداز از هند، دو تیرانداز از کره جنوبی و دو تیرانداز از مغولستان به همراه نماینده ایران در فینال حضور داشتند.

در پایان این مسابقات و در فینال، دو تیرانداز هندی اول و سوم شدند و نازنین زهرا عبدالهی در جایگاه دوم ایستاد و دهمین مدال کاروان ایران در این مسابقات را به نام خود ثبت کرد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

با کسب مدال نقره عبدالهی، تعداد مدال‌های کشورمان به عدد ۱۰ رسید. تا کنون ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.

کد خبر 6567811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها