تعزیرات حکومتی طرح نظارتی ویژه شب یلدا را اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار شب یلدا اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از حدود ۲۰ روز قبل، طرح نظارتی ویژه شب یلدا را به ادارات کل تعزیرات در سراسر کشور ابلاغ کرده و این طرح از ۲۸ آبان ماه بهصورت رسمی ابلاغ و از ۱۵ آذر تا سوم دی ماه در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه این طرح به شکل گشتهای مشترک در حال اجراست، افزود: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط، نظارت بر بازار آجیل، گوشت، برنج و میوههای شب یلدا را در دستور کار دارند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشدید نظارتها در پایتخت گفت: امروز نیز گشتهای مشترک نظارتی در تهران از ساعت ۱۰ صبح در بازار مستقر شدهاند و نمایندگان برخی رسانهها و خبرگزاریها نیز این گشتها را همراهی میکنند و این اقدامات بهصورت مشابه در سایر استانهای کشور نیز در حال انجام است.
رایگانی درباره مبنای نظارت بر قیمتها تصریح کرد: برای برخی از کالاها مانند لبنیات، قیمتهای مصوب در ستاد تنظیم بازار تعیین شده و هرگونه فروش بالاتر از نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و با آن برخورد میشود. با این حال، در مورد اقلامی مانند میوه و آجیل، نرخ مصوب مشخصی وجود ندارد و قیمتها بر اساس نرخهای عرفی و با توجه به درجه و کیفیت کالا تعیین میشود.
وی با اشاره به محدودیتهای نظارتی گفت: با وجود تمام تلاشها و بسیج کامل نیروهای نظارتی، امکان رصد صددرصدی بازار وجود ندارد، اما همکاران ما تا پایان ساعات فعالیت بازار در محل حضور دارند و نظارتها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، حفظ تعادل بازار، جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ایام پیش از شب یلداست.
نظر شما