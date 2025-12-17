عرضه گوشت گرم گوساله وارداتی به زودی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به اینکه به زودی عرضه گوشت گرم گوساله وارداتی در غرف پروتئینی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران آغاز می‌شود؛ گفت: اعلام رسمی قیمت میوه و آجیل شب یلدا از روز ۵ شنبه ۲۸ آذرماه انجام می‌شود.

وی با اشاره به اختلاف قیمت آجیل شب یلدا به نسبت سال گذشته افزود: امسال قیمت آجیل شب یلدا به نسبت سال گذشته ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر آجیل شیرین همراه با باسلوق کیلویی ۶۶۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که قیمت همین محصول در سال گذشته روی پایه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: قیمت آجیل شور مخلوط درجه یک نیز به قیمت کیلویی ۸۲۰ هزار تومان در میادین و بازارها عرضه می‌شود. آجیل شیرین بدون باسلوق هم کیلویی ۷۵۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی بیان کرد: تمام این قیمت‌ها مربوط به آجیل درجه یک است و قیمت آجیل درجه دو به نسبت کیفیت محصول تغییر می‌کند.

اعلام نرخ میوه و آجیل شب یلدا به صورت رسمی از فردا

بختیاری‌زاده با اشاره به تأمین میوه شب یلدا یادآور شد: با توجه به اینکه حجم مراجعه شهروندان به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روزهای منتهی به شب یلدا افزایش پیدا می‌کند، عمده میوه مصرفی در این شب هندوانه، انار، خرمالو و ازگیل به همراه آجیل است. در خصوص تأمین این محصولات سعی کرده‌ایم از یکی، دو ماه قبل نسبت به تأمین میوه و آجیل از طریق پیش خریدهایی که انجام داده‌ایم؛ برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی تاکید کرد: به عبارتی امسال سعی شد تا میوه و آجیل شب یلدا بیش از مقداری که در سال گذشته در بازار عرضه شده، تأمین شود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در ادامه گفت: در کنار میوه‌های مصرفی در شب یلدا، سایر میوه‌های فصل مانند سیب، پرتقال و … نیز تأمین شده است.

وی افزود: درباره آجیل نیز از چند ماه قبل به فکر تأمین و ذخیره‌سازی این محصول بوده‌ایم. امیدواریم در این ایام که عرضه آجیل آن شروع شده با کمبودی مواجهه نشویم. اما این اطمینان را به شهروندان می‌دهم که هر چقدر نیاز به این محصولات داشته باشند میادین و بازارهای میوه و تره‌بار پاسخگو هستند و از همه مهمتر این است که سعی کرده‌ایم قیمت‌ها عادلانه بوده و با قیمت مناسبی به دست مردم این محصولات را برسانیم.

بختیاری‌زاده ادامه داد: در حال حاضر قیمت اناری که در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در حال عرضه است کیلویی ۸۷ هزار تومان است. اما قیمت میوه و آجیل برای شب یلدا به صورت رسمی از روز پنج شنبه اعلام می‌شود.

اعتقادی به لوکس فروشی نداریم

وی با اشاره به اینکه در سازمان میادین روی قیمت‌ها کنترل وجود داشته و به صورت کارشناسی و عادلانه این قیمت‌ها تعیین می‌شود, بیان کرد: گاهی اوقات برخی از رسانه‌ها و یا اشخاص حرف‌هایی درباره کیفیت محصولات میادین و بازارهای میوه و تره‌بار می‌زنند به گونه‌ای که گویی میوه‌هایی که در سطح شهر عرضه می‌شود از یک سیاره دیگری جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران یادآور شد: قبول داریم که در برخی از مغازه‌ها لوکس فروشی کیفیت قدری متفاوت است اما کیفیت محصولات میادین و بازارهای میوه و تره‌بار نسبت به سطح شهر تفاوتی ندارد. میوه‌هایی که در بازارها و میادین تهیه می‌کنیم، استاندارد است و براساس نرخنامه‌هایی که عرضه می‌کنیم، کیفیت میوه درجه یک را ملاک قرار می‌دهیم.

وی تاکید کرد: برخی تمایل دارند این محصولات را با لوکس فروشی‌های میوه مقایسه کنند، اما سازمان میادین اعتقادی به لوکس فروشی ندارد. این در حالی است که اگر میوه‌های میادین و بازارهای تره‌بار با سایر فروشگاه‌های سطح شهر مقایسه شود، اعتقاد داریم که تفاوتی ندارد.

مهدی بختیاری‌زاده در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در تمامی بازارها و میادین میوه و تره‌بار شاخص استاندارد و قیمت میوه و سایر محصولات یکسان است؛ گفت: به جرأت تاکید می‌کنم اختلافی که میوه در بازارها و میادین به نسبت سطح شهر دارد، حدود ۶۰ درصد اخلاف قیمت دارد. به عبارتی در سازمان میادین با توجه به نظارت و قیمت گذاری عادلانه ای که انجام شده و حجم خریدی که توسط شهروندان انجام می‌شود؛ باعث کاهش قیمت محصولات در این مجموعه شده است.