به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده عرضه خارج شبکه ۴۴۰ هزار و ۲۵۶ کیلوگرم گندم به ارزش ۹۰ میلیارد و ۲۵۲ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۸۰ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، سربازان گمنام امام زمان (عج) کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال کردند.