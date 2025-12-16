به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در مصاحبه با تاس اعلام کرد که روابط تهران و مسکو در حال ورود به مرحلهای جدید است و وزرای امور خارجه دو کشور قرار است در جریان دیدار در مسکو درباره مسائل امنیتی گفتوگو کنند.
وی افزود: توافقنامه مشارکت جامع راهبردی امضا و لازمالاجرا شده است، بنابراین روابط ایران و روسیه اکنون وارد مرحله تازهای میشود.
به گفته این دیپلمات، بخش عمده سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران، به روسیه به بررسی موضوعات دوجانبه اختصاص دارد.
جلالی خاطرنشان کرد: «علاوه بر مسائل دوجانبه، وزیر امور خارجه درباره موضوعات منطقهای و بینالمللی که از اهمیت بالایی برخوردارند نیز گفتوگو خواهد کرد.
وی، تحولات قفقاز، آسیای مرکزی، افغانستان، امنیت منطقهای و دریای خزر را از جمله مسائلی عنوان کرد که مورد توجه مقامات دو کشور قرار دارد.
سفیر ایران در مسکو ضمن تاکید بر اهمیت رایزنیهای مقامات دو کشور برای اجرای توافقنامه مشارکت جامع راهبردی، گفت: در همین راستا، وزیر امور خارجه به مسکو سفر کرده است.
جلالی با اشاره به همکاریهای تهران و مسکو در عرصه بینالمللی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم در دستور کار، همکاریهای ما در سازمان ملل متحد است. این همکاریها نیز ایجاب میکند که دیدارها افزایش یابد و درباره مسائل کلیدی بینالمللی گفتوگو شود.
پیشتر، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور و عراقچی، در مسکو گفتوگوهای مفصلی درباره مسائل مهم بینالمللی از جمله وضعیت برنامه هستهای ایران انجام خواهند داد و دیدگاههای خود را درباره موضوعات منطقهای به اشتراک میگذارند.
وزیر امور خارجه کشورمان، پس از دیدار از بلاروس در روز دوشنبه، امروز سه شنبه به مسکو سفر کرد. وی قرار است روز چهارشنبه با همتای روس خود دیدار کند.
