۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

سفر وزیر خارجه روسیه به قاهره

وزیر خارجه روسیه برای شرکت در مجمع شراکت روسیه و آفریقا در مصر، به قاهره سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز جمعه برای شرکت در مجمع شراکت روسیه و آفریقا در مصر، به قاهره سفر کرد.

مصر روزهای ۱۹ و ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ میزبان دومین کنفرانس وزارتی مجمع شراکت روسیه و آفریقا است.

در این کنفرانس بیش از ۵۰ کشور آفریقایی حضور دارند و مشارکت گسترده‌ای در سطح وزرا وجود خواهد داشت.

شماری از رؤسای سازمان‌های منطقه‌ای نیز در این کنفرانس حضور دارند.

نخستین نشست این مجمع در سوچی در ماه نوامبر سال گذشته برگزار شد و دومین نشست آن نیز بر مسائل مرتبط با همکاری اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری و حمایت از ثبات، صلح و امنیت و تحقق توسعه متمرکز خواهد بود.

