حسن امیرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی بارش برف و باران شدید در استان اظهار کرد: مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در سطح شهرستان تدوین و اجرا شده است تا تولیدات کشاورزی و تأمین مایحتاج عمومی مردم دچار اختلال نشود.

سرپرست جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه از آمادگی کامل در برابر سرمای احتمالی و بارش شدید گفت و افزود: اطلاع‌رسانی گسترده به کشاورزان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق فضای مجازی و رسانه‌های محلی انجام شده است.

امیر نژاد با اشاره به ضرورت آماده‌سازی واحدهای حساس تولیدی گفت: به باغداران، گلخانه‌داران، مرغداری‌ها و دامداری‌ها هشدار داده شده تا نسبت به تأمین سوخت جایگزین، آماده‌سازی ژنراتورها و سیستم‌های گرمایشی اقدام کنند تا در صورت قطع برق یا کاهش دما، فعالیت آنان دچار اختلال نشود.

وی تصریح کرد: شناسایی تراکتور داران منطقه و هماهنگی لازم برای کمک‌رسانی و بازگشایی راه‌های روستایی در زمان بارش برف صورت گرفته و سوخت این دستگاه‌ها نیز تأمین خواهد شد.

سرپرست جهاد کشاورزی آستانه‌اشرفیه به آمادگی نانوایی‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: تأکید شده است که نانوایی‌ها از سوخت جایگزین استفاده کرده و ژنراتورهای خود را آماده نگه دارند تا در صورت قطع برق، تأمین نان مردم با مشکل مواجه نشود.

وی گفت: هماهنگی لازم با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای معرفی واحدهای تولیدی کشاورزی و دریافت سوخت مورد نیاز انجام شده است تا هیچ واحد تولیدی در شرایط بحرانی بدون سوخت نماند.