ارگانهای دولتی در آستانه اشرفیه در آماده باش کامل هستند

رییس اداره مسکن، راه و شهرسازی آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه عوامل راهداری به همراه ماشین‌ آلات سنگین راهداری، بیل‌های مکانیکی و لودر به حالت آماده‌باش بوده و در صورت نیاز شهرستان، به منطقه مورد نظر اعزام خواهند شد.

فرهاد دلدار بابیان اینکه اداره مسکن، راه و شهرسازی این شهرستان بالغ‌ بر صدکیلومتر جاده اصلی آسفالته و ۵۶۰ کیلومتر جاده فرعی خاکی را تحت پوشش خود دارد افزود : تمام وسایل سنگین راهداری این شهرستان در ابتدای ورودی آستانه‌ اشرفیه مستقر هستند و با تماس دهیاران و شوراهای اسلامی و شهرهای هم‌جوار برای باز کردن جاده‌ها و تردد خودرو مردم به وظایف خود عمل خواهند کرد.

شهردار آستانه‌ اشرفیه نیز در همین راستا به خبرنگار مهر گفت: ستاد حوادث غیرمترقبه مستقر در شهرداری از شب گذشته با دو دستگاه برف‌ روب، دو دستگاه برف خور و دو دستگاه بیل مکانیکی و لودر آماده برف‌ روبی و ارائه خدمات در سطح شهرستان هستند.

علی شفیعی بابیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مسدود بودن خیابان یا کوچه به شهرداری این شهرستان اعلام‌نشده است افزود : شهروندان در صورت بروز مشکل در تردد می‌توانند با ستاد مستقر در شهرداری این شهرستان تماس گرفته و اعلام گزارش کنند .

معاون فرمانداری آستانه‌ اشرفیه همچنین اظهار داشت: کاهش دما که به همراه وزش باد از آغازین لحظات شب گذشته در این شهرستان شروع شده باعث بارش نزولات آسمانی و ریزش برف در این شهرستان شد.

رضا کحالی با اشاره به آمادگی فرمانداری این شهرستان برای ارائه خدمت به شهروندان و روستائیان این شهرستان افزود: بر اساس گزارش‌های هواشناسی وضعیت هوای گیلان تا ظهر یکشنبه، بارانی و برفی با کاهش ناپایداری هوا پیش‌بینی‌شده است.

رئیس اداره صنعت، تجارت و معدن آستانه‌اشرفیه نیز از آمادگی تمام نانوایی‌های این شهرستان برای پخت نان خبر داد و گفت: بر اساس سهمیه آردی که در اختیار نانوایان قرارگرفته است و با توجه به‌پیش بینی‌های اتخاذشده، دستورات لازم از سوی اتحادیه صنفی به نانوایان شهر و روستا ابلاغ شده تا شهروندان برای تهیه نان در مضیقه نباشند.

محمدرضا حامیان با اشاره به نبودن آرد ذخیره در این شهرستان و تأمین آن از سوی منابع استانی افزود: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مبنی بر حذف تدریجی سهمیه آرد و افزایش قیمت نان که تا پایان سال ۹۴ به‌صورت آرد آزاد پز در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد، تمام سهمیه‌های قبلی ذخیره‌ شده نیز در بین نانوایان توزیع‌شده است.

وی به بازرسی‌های این اداره مبنی بر دایر بودن نانوایی‌های سطح شهر و روستا اشاره کرد و ادامه داد: بازرسان این اداره با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با اتحادیه صنفی نانوایان به‌صورت مستمر به نانوایی‌های سطح شهر و روستا نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده موارد تخلف، با افراد متخلف برخورد خواهد شد.