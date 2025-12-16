معصومه عالم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن این اداره در حالت آماده‌باش کامل، اظهار کرد: در صورت بروز بارش برف سنگین، بلافاصله وارد عمل خواهیم شد.

وی با بیان اینکه تمامی ماشین‌آلات سنگین از جمله برف‌روب‌ها، نمک‌پاش‌ها و گریدرها آماده‌باش هستند، افزود: تمام تجهیزات تحت پوشش این اداره آماده ورود به عمل در شرایط بارش سنگین هستند و هیچ خللی در روند عملیات زمستانی وجود نخواهد داشت.

سرپرست راهداری آستانه‌اشرفیه با اشاره به تأمین مخازن نمک و شن مورد نیاز برای کاهش لغزندگی در محورهای پرتردد، تصریح کرد: این اقلام در انبارهای تعیین‌شده دپو شده‌اند تا به‌موقع مورد استفاده قرار گیرند.

آغاز برف‌روبی با بارش ۲ سانتیمتری

عالم در ادامه از آغاز عملیات برف‌روبی از نخستین لحظه بارش ۲ سانتیمتری برف خبر داد و گفت: انجام عملیات نمک‌پاشی با شروع بارش برف، به‌منظور جلوگیری از یخ‌زدگی سطح جاده‌ها در دستور کار قرار گرفته و به محض نشستن برف به ضخامت ۲ سانتیمتر، عملیات برف‌روبی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به همکاری با سایر دستگاه‌ها افزود: هماهنگی‌های لازم با پلیس‌راه و سایر دستگاه‌های خدمات رسان برای اجرای هرچه بهتر طرح زمستانی برقرار شده است و هرگونه اطلاع‌رسانی و هشدار لازم برای تردد ایمن شهروندان از طریق سامانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.

سرپرست اداره راهداری آستانه‌اشرفیه با اشاره به اقدامات پس از پایان بارش اظهار کرد: انجام عملیات برف‌زدایی، لکه‌گیری آسفالت راه‌ها و تهیه آسفالت سرد برای ترمیم نقاط آسیب‌دیده از جمله برنامه‌های این اداره پس از بارش است.

وی افزود: راهداری شهرستان آستانه‌اشرفیه مسئولیت برف‌روبی محور شریانی آستانه‌اشرفیه تا کوچصفهان را نیز برعهده دارد.

توصیه به مسافران

عالم در پایان با تأکید بر همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی توسط مسافران در سفرهای زمستانی، از مردم خواست در صورت نامساعد بودن شرایط جوی، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی گفت: پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ۱۴۱ مطلع شوند.