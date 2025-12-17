به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی صبح چهارشنبه با اشاره به آمار آسیب‌دیدگان در بارش‌های اخیر گفت: در مجموع ۱۷۳۸ نفر از هم‌استانی‌ها تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۴۵۲ نفر خدمات امدادی دریافت کردند. همچنین یک نفر دچار مصدومیت شد که به‌صورت سرپایی درمان و یک عملیات نجات فنی نیز در این مدت انجام شده است. در جریان این حوادث، یک مورد فوتی نیز به ثبت رسیده است.

وی درباره اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: امدادگران هلال‌احمر موفق به تخلیه آب از ۷۷ واحد، رهاسازی ۱۰۷ نفر و ۳۸ دستگاه خودرو، اسکان اضطراری ۱۹ نفر و انتقال افراد در معرض خطر به اماکن امن شدند.

درویشی ادامه داد: در راستای حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده، ۱۳۱ بسته غذایی و یک هزار و۲۴ قلم اقلام زیستی و بهداشتی میان حادثه‌دیدگان توزیع شده است. این اقلام شامل چادر، پتو، موکت، نایلون، والور و انواع اقلام معیشتی از جمله بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته، نان، کنسروجات، برنج، چای، روغن، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها، ۸۴ تیم عملیاتی متشکل از ۳۳۹ نیروی امدادی و پشتیبانی با به‌کارگیری ۴۸ دستگاه خودروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده حضور فعال داشته‌اند و عملیات امدادرسانی تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

به گفته درویشی، از دوشنبه ۲۴ آذرماه تاکنون، در پی وقوع آبگرفتگی و برف، مجموعاً ۲۵ حادثه شامل ۲۰ مورد آبگرفتگی و ۵ مورد برف در ۲۲ شهرستان استان فارس به وقوع پیوسته است.

وی افزود: این حوادث شهرستان‌های اقلید، سپیدان، فسا، کوه‌چنار، نی‌ریز، بختگان، فیروزآباد، قیروکارزین، گراش، لامرد، رستم، زرین‌دشت، جهرم، مهر، اوز، بیضا، خرامه، خنج، داراب، فراشبند، لارستان و سروستان را درگیر کرده است.