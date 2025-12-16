  1. استانها
جهرم- روابط عمومی فرمانداری شهرستان جهرم اعلام کرد با توجه به کاهش شدت باران و در راستای جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان ،مدارس شهرستان جهرم فردا چهارشنبه ۲۶ آذرماه حضوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان جهرم در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به بررسی آخرین گزارش‌های هواشناسی و کاهش شدت سامانه بارشی در سطح شهرستان و همچنین در راستای جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان و بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم، کلیه مدارس شهرستان جهرم فردا چهارشنبه ۲۶ آذرماه به‌صورت حضوری دایر خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به گزارش‌های هواشناسی، فردا صبح تا عصر احتمال بارندگی جز ساعتی و به صورت پراکنده برای شهرستان جهرم بسیار کم است.

مدیران مدارس در بخش‌ها و روستاها نسبت به رعایت نکات ایمنی و حفظ سلامت دانش‌آموزان نهایت دقت را داشته باشند.

