مدارس شهرستان جهرم فردا چهارشنبه ۲۶ آذرماه حضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری شهرستان جهرم در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به بررسی آخرین گزارشهای هواشناسی و کاهش شدت سامانه بارشی در سطح شهرستان و همچنین در راستای جلوگیری از عقبماندگی تحصیلی دانشآموزان و بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان جهرم، کلیه مدارس شهرستان جهرم فردا چهارشنبه ۲۶ آذرماه بهصورت حضوری دایر خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به گزارشهای هواشناسی، فردا صبح تا عصر احتمال بارندگی جز ساعتی و به صورت پراکنده برای شهرستان جهرم بسیار کم است.
مدیران مدارس در بخشها و روستاها نسبت به رعایت نکات ایمنی و حفظ سلامت دانشآموزان نهایت دقت را داشته باشند.
