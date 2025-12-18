روایت فداکاری بانوی پزشک لامردی در دل سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع مارگزیدگی در روستای کرزا از توابع بخش مرکزی لامرد و همزمان با سرریز شدن آب رودخانه فصلی، معصومه رضایی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان به همراه تیم درمانی با وجود مسدود شدن مسیر، خود را به این روستای محاصره در سیل رساندند.

مسیر خاکی و گل‌آلود باعث شد خودروهای پیکاپ و پژو پارس در آب گرفتار شوند و تیم درمانی ناچار به پیمودن هفت کیلومتر مسیر دشوار به صورت پیاده شدند.

در این میان، رضایی با همراهی نیروهای شبکه بهداشت و درمان، پس از رسیدن به کرزا، اقدامات درمانی فوری برای بیمار مارگزیده انجام داد و چندین نفر از اهالی روستا را نیز ویزیت کرد.

بازگشت این تیم به مرکز شهرستان نیز با دشواری همراه بود؛ چرا که به دلیل شرایط بحرانی، ناچار شدند با کامیون سنگین از مسیر رودخانه عبور کنند.