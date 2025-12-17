راه ارتباطی یازده روستا در فسا بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ارجمند گفت: بارش باران در شهرستان فسا و جاری شدن رودخانه‌های فصلی راه ارتباطی روستای مقابری به طرف روستاهای منطقه جنگل را مسدود کرده بود که با تلاش نیروهای راهداری و کاهش میزان بارش‌ها مسیرهای روستایی بازگشایی شد.

وی افزود: این روستاها شامل روستاهای حسین آباد، ولی آباد، جلال آباد، فتح آباد، قلعه قرمز، حیدر آبار، له قربانی علیا و سفلی، علی آباد، خیر آباد و پنج منطقه عشایری با جمعیت بیش از ۶۲۰ خانوار ساکن بود.

ارجمند گفت: نیروهای راهداری برای جلوگیری مسدود شدن دوباره مسیرها در محل حضور دارند.