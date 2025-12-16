احتمال سفر «پوتین» به ترکیه در سال ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع دیپلماتیک ترکیه‌ای گفت که ترکیه در حال برنامه‌ریزی برای میزبانی از رئیس‌جمهور روسیه در سال ۲۰۲۶ است.

بر اساس این گزارش، این سفر در چارچوب روابط دوجانبه و در پاسخ به دعوتی در سطح عالی انجام خواهد شد، اما تاکنون تاریخ مشخصی برای آن تعیین نشده است.

ولادیمیر پوتین آخرین بار در ژانویه ۲۰۲۰ به ترکیه سفر کرد و در استانبول همراه با رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاح خط لوله گاز «ترک استریم» شرکت داشت.

پس از آن، با وجود برنامه‌ریزی برای سفر در سال ۲۰۲۳، این دیدار انجام نشد و تماس‌ها عمدتاً در قالب نشست‌های بین‌المللی یا گفت‌وگوهای تلفنی ادامه یافت.