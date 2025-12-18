پسکوف: بازگرداندن احتمالی اس-۴۰۰ها توسط ترکیه تأثیری بر روابطمان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه در حال آمادهسازی تماسها با آمریکا به منظور دریافت اطلاعاتی در مورد نتایج کار آنها با اوکراینیها و اروپاییها در ارتباط با روند حل و فصل (درگیریها در اوکراین) است.
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: موضوع بازگرداندن احتمالی سامانههای اس -۴۰۰ از سوی ترکیه به روسیه در دستور کار دیدار پوتین و اردوغان قرار نداشت. موضوع بازگرداندن احتمالی سامانههای اس -۴۰۰ توسط ترکیه نمیتواند بر روابط روسیه با این کشور تاثیر بگذارد.
دیمیتری پسکوف سپس افزود: ونزوئلا متحد و شریک روسیه است؛ دو طرف تماسهای منظمی را از جمله در بالاترین سطح حفظ میکنند. شاهد تشدید تنشها پیرامون ونزوئلا در منطقه هستیم. از همه کشورهای منطقه میخواهیم تا برای جلوگیری از تحولات غیرقابل پیشبینی در اوضاع پیرامون ونزوئلا از خود خویشتنداری نشان دهند.
این در حالیست که بلومبرگ پیشتر اعلام کرده بود: ترکیه بر آن است تا سامانههای پدافند هوایی اس -۴۰۰ را بازگرداند؛ اقدامی که به یک معامله دفاعی جنجالی پایان میدهد؛ معاملهای که روابط این کشور با آمریکا و دیگر اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را دچار تنش کرد و همچنین میتواند راه را برای خرید جنگندههای اف -۳۵ ساخت آمریکا هموار کند.
