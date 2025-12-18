  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

پسکوف: بازگرداندن احتمالی اس-۴۰۰ها توسط ترکیه تأثیری بر روابطمان ندارد

پسکوف: بازگرداندن احتمالی اس-۴۰۰ها توسط ترکیه تأثیری بر روابطمان ندارد

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: موضوع بازگرداندن احتمالی سامانه‌های اس -۴۰۰ توسط ترکیه نمی‌تواند بر روابط روسیه با این کشور تاثیر بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه در حال آماده‌سازی تماس‌ها با آمریکا به منظور دریافت اطلاعاتی در مورد نتایج کار آنها با اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها در ارتباط با روند حل و فصل (درگیری‌ها در اوکراین) است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: موضوع بازگرداندن احتمالی سامانه‌های اس -۴۰۰ از سوی ترکیه به روسیه در دستور کار دیدار پوتین و اردوغان قرار نداشت. موضوع بازگرداندن احتمالی سامانه‌های اس -۴۰۰ توسط ترکیه نمی‌تواند بر روابط روسیه با این کشور تاثیر بگذارد.

دیمیتری پسکوف سپس افزود: ونزوئلا متحد و شریک روسیه است؛ دو طرف تماس‌های منظمی را از جمله در بالاترین سطح حفظ می‌کنند. شاهد تشدید تنش‌ها پیرامون ونزوئلا در منطقه هستیم. از همه کشورهای منطقه می‌خواهیم تا برای جلوگیری از تحولات غیرقابل پیش‌بینی در اوضاع پیرامون ونزوئلا از خود خویشتنداری نشان دهند.

این در حالیست که بلومبرگ پیشتر اعلام کرده بود: ترکیه بر آن است تا سامانه‌های پدافند هوایی اس -۴۰۰ را بازگرداند؛ اقدامی که به یک معامله دفاعی جنجالی پایان می‌دهد؛ معامله‌ای که روابط این کشور با آمریکا و دیگر اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را دچار تنش کرد و همچنین می‌تواند راه را برای خرید جنگنده‌های اف -۳۵ ساخت آمریکا هموار کند.

کد خبر 6693981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 1
      پاسخ
      اعتماد به ترکیه بزرگترین خطای روس هاست
    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      1 1
      پاسخ
      اولا پوتین بگیرد بفرستد ایران دوما این نقشه نتانیاهو هست که ترکیه را از اس400خلع سلاح بکند ترامپ ونتانیاهو هرگز اجازه دادن اف 35ویا موتور جنگنده به ترکیه نخواهد داد اگر بدهد هم رادارگریز نخواهند بود علاوه ازاین نقطه ضعف‌های آف 35هارا اسراییل میداند ومیتواند با حمله سایبری از کار بی اندازد کلاه بزرگی برسر اردوغان خواهند گذاشت اگر هم بدهند شاید 5/10سال طول بکشد آنموقع اردوغان شاید هم بمیرد
    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      1 1
      پاسخ
      اتفاقا تحویل اس400 به نفع روسیه هست چون در منطقه نسبت به روسیه رقیب شناخته میشود وجود اس400امنیت موشکارا به خطر میاندازد آمریکا واسراییل تا حالا مهندسی معکوس نکنند شانس آورده چون غرب بشدت درپدافند ضعیف عمل می کند دراسراییل مشخص شد تا وپاتریوت چندان کارایی ندارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها