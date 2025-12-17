به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: هزینه‌های نظامی ناتو در حال افزایش است. بودجه این ائتلاف بیش از یک و نیم برابر افزایش می یابد. ناتو همچنان در حال آماده شدن برای درگیری با روسیه است.

وزیر دفاع روسیه در این خصوص ادامه داد: سرعت استقرار نیروهای ناتو در جناح شرقی رو به افزایش است و برنامه‌هایی برای معرفی «شینگن نظامی» برای این اهداف در دست اجرا است. ناتو همچنان به تقویت نیروهای خود از جمله به‌روزرسانی مهمات هسته‌ای ادامه می‌دهد.

آندری بلوسوف در این خصوص اضافه کرد: نوین سازی نیروهای مسلح روسیه با در نظر گرفتن تهدیدات خارجی و توسعه فناوری های نوآورانه از اولویت‌ های ما به شمار می آید. اثربخشی پدافند هوایی روسیه در دفع حملات نیروهای مسلح اوکراین به طور متوسط ۹۷ درصد است.

وی سپس در ادامه افزود: سیاست‌های اروپا و کی یف زمینه ادامه اقدامات نظامی در سال آتی را ایجاد می کند. ایجاد نیروهای پهپادی یک موضوع مهم و کلیدی است. آزادسازی دیمیتروف و کراسنوارمیسک بزرگ ترین شکست نیروهای مسلح اوکراین در دونباس در دوران اخیر خواهد بود.