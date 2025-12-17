سازمان ضدجنگ کدپینک: ونزوئلا ملک آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ضدجنگ کدپینک آمریکا، این نهاد غیرانتفاعی در بیانیهای، اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور علیه ونزوئلا را تحریکآمیز و جنگطلبانه توصیف کرده و آن را تهدید آشکار به جنگ، مجازات جمعی و اقدام برای غارت منابع اعلام کرد.
در بیانیه کدپینک آمده است: اعلام «محاصره کامل» نفتکشهای ونزوئلا و ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ونزوئلا باید نفت، زمین و داراییهای خود را به آمریکا بازگرداند، نشاندهنده هدف واقعی این تجاوز، یعنی اعمال نفوذ نئواستعماری و کنترل منابع این کشور است.
این سازمان ضدجنگ در واشنگتن اعلام کرد: تعیین دولت ونزوئلا بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» و معرفی فنتانیل بهعنوان «سلاح کشتار جمعی» ابزاری تبلیغاتی برای کاخ سفید در جهت توجیه جنگ و دور زدن کنگره است.
کدپینک از کنگره آمریکا و جامعه بینالمللی خواست فوراً برای جلوگیری از تشدید تنشها در دریای کارائیب و در مرز ونزوئلا اقدام کنند.
این نهاد غیردولتی مخالف جنگ در این بیانیه نوشت: ونزوئلا ملک آمریکا نیست و مردم آن موظف به تبعیت از هیچ قدرت خارجی نیستند.
