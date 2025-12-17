  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

سازمان ضدجنگ کدپینک: ونزوئلا ملک آمریکا نیست

سازمان ضدجنگ کدپینک: ونزوئلا ملک آمریکا نیست

یک سازمان ضدجنگ در واشنگتن اعلام کرد ونزوئلا ملک آمریکا نیست و از کنگره این کشور خواست مانع اقدامات کاخ سفید علیه کاراکاس شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ضدجنگ کدپینک آمریکا، این نهاد غیرانتفاعی در بیانیه‌ای، اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور علیه ونزوئلا را تحریک‌آمیز و جنگ‌طلبانه توصیف کرده و آن را تهدید آشکار به جنگ، مجازات جمعی و اقدام برای غارت منابع اعلام کرد.

در بیانیه کدپینک آمده است: اعلام «محاصره کامل» نفتکش‌های ونزوئلا و ادعای ترامپ مبنی بر اینکه ونزوئلا باید نفت، زمین و دارایی‌های خود را به آمریکا بازگرداند، نشان‌دهنده هدف واقعی این تجاوز، یعنی اعمال نفوذ نئواستعماری و کنترل منابع این کشور است.

این سازمان ضدجنگ در واشنگتن اعلام کرد: تعیین دولت ونزوئلا به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» و معرفی فنتانیل به‌عنوان «سلاح کشتار جمعی» ابزاری تبلیغاتی برای کاخ سفید در جهت توجیه جنگ و دور زدن کنگره است.

کدپینک از کنگره آمریکا و جامعه بین‌المللی خواست فوراً برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در دریای کارائیب و در مرز ونزوئلا اقدام کنند.

این نهاد غیردولتی مخالف جنگ در این بیانیه نوشت: ونزوئلا ملک آمریکا نیست و مردم آن موظف به تبعیت از هیچ قدرت خارجی نیستند.

کد خبر 6692237

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      1 0
      پاسخ
      ترامپ میگوید جهان برای آمریکا بوجود آمده اگرامریکا سیر شد بعد نوبت ملتهای دیگرهست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها