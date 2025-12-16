تاکید مادورو بر تقویت روابط راهبردی با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون دولتی ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیسجمهوری این کشور اعلام کرد که روابط راهبردی میان کاراکاس و مسکو در سال آینده میلادی همچنان روندی رو به رشد خواهد داشت.
وی با اشاره به گفتوگوی تلفنی هفته گذشته خود با ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، افزود: ما برای خود در همه حوزهها اهداف بلندی تعیین کردهایم تا سال ۲۰۲۶ به سال توسعه روابط راهبردی میان دو ملت تبدیل شود.
رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: کاراکاس در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، میزبان نشست کمیسیون عالیرتبه بیندولتی ونزوئلا و روسیه خواهد بود؛ نشستی که با مشارکت دیمیتری چرنیشِنکو معاون نخستوزیر روسیه برگزار میشود.
در شرایطی که ونزوئلا تحت شدیدترین تحریمها و تهدیدات نظامی آمریکا قرار دارد روسیه درباره تهدید کاراکاس و اقدام نظامی علیه این کشور هشدار داده است.
ونزوئلا و کوبا از مهمترین متحدان روسیه در آمریکای لاتین هستند.
