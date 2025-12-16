  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۹

تاکید مادورو بر تقویت روابط راهبردی با روسیه

رئیس‌جمهوری ونزوئلا گفت: کاراکاس و مسکو در سال آینده میلادی، به تقویت روابط راهبردی ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون دولتی ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد که روابط راهبردی میان کاراکاس و مسکو در سال آینده میلادی همچنان روندی رو به رشد خواهد داشت.

وی با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی هفته گذشته خود با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، افزود: ما برای خود در همه حوزه‌ها اهداف بلندی تعیین کرده‌ایم تا سال ۲۰۲۶ به سال توسعه روابط راهبردی میان دو ملت تبدیل شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: کاراکاس در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، میزبان نشست کمیسیون عالی‌رتبه بین‌دولتی ونزوئلا و روسیه خواهد بود؛ نشستی که با مشارکت دیمیتری چرنی‌شِنکو معاون نخست‌وزیر روسیه برگزار می‌شود.

در شرایطی که ونزوئلا تحت شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدات نظامی آمریکا قرار دارد روسیه درباره تهدید کاراکاس و اقدام نظامی علیه این کشور هشدار داده است.

ونزوئلا و کوبا از مهمترین متحدان روسیه در آمریکای لاتین هستند.

