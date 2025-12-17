  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۵:۱۵

اعلام محاصره نفتکش‌های ونزوئلا و تروریستی خواندن دولت مادورو

اعلام محاصره نفتکش‌های ونزوئلا و تروریستی خواندن دولت مادورو

«دونالد ترامپ» روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت واشنگتن، نظام حاکم بر ونزوئلا را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقه‌بندی کرده و محاصره‌ای کامل علیه این کشور به اجرا خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ترامپ تأکید کرد که تمامی نفتکش‌های مشمول تحریم که وارد ونزوئلا شوند یا از آن خارج گردند، هدف این محاصره قرار خواهند گرفت.

وی افزود: «ونزوئلا اکنون به‌طور کامل توسط بزرگ‌ترین ناوگان دریایی که در تاریخ آمریکای جنوبی گردآوری شده، محاصره شده است» و خاطرنشان کرد که این ناوگان در مراحل آینده گسترده‌تر خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: شوکی که ونزوئلا دریافت خواهد کرد «بی‌سابقه» خواهد بود تا زمانی که – به گفته او – تمامی نفت، زمین‌ها و سایر دارایی‌هایی که نظام ونزوئلا «از ایالات متحده سرقت کرده» بازگردانده شود.

ترامپ با بیان اینکه دستور رسمی برای اعمال محاصره دریایی فراگیر علیه نفتکش‌های تحت تحریم صادر کرده، تأکید نمود: واشنگتن «اجازه نخواهد داد یک نظام دشمن، نفت، زمین یا هر دارایی دیگری از ایالات متحده را تصاحب کند» و خواستار بازگرداندن فوری آن‌ها شد.

روابط آمریکا و ونزوئلا طی سال‌های اخیر بارها دچار تنش شده و واشنگتن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه کاراکاس، دولت نیکلاس مادورو را تحت فشار قرار داده است.

کد خبر 6692089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها