۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

وزیر نفت ونزوئلا: مستعمره آمریکا نخواهیم شد

وزیر نفت ونزوئلا اعلام کرد که این کشور هرگز بار دیگر مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دلسی رودریگز معاون رئیس‌جمهوری و وزیر نفت ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، «نیّت واقعی» واشنگتن برای تصاحب نفت، زمین و معادن ونزوئلا را آشکار کرد.

وی با رد این ادعا که کاراکاس، دارایی‌های واشنگتن را دزدیده است، افزود: اقدام ترامپ در محاصره ونزوئلا، نقض حقوق بین‌الملل، تجارت آزاد و آزادی کشتیرانی است.

وزیر نفت ونزوئلا تاکید کرد: ترامپ فرض می‌کند که نفت، زمین و معادن ونزوئلا متعلق به اوست و بر این اساس، می‌کوشد با محاصره دریایی، ثروت کشور ما را غارت کند.

رودریگز، اقدام واشنگتن را بخشی از کارزار گسترده دروغ و دستکاری دانست که هدف آن توجیه تصاحب منابع طبیعی ونزوئلاست.

وی با بیان اینکه کاراکاس همواره در معرض اهداف سلطه‌جویانه واشنگتن بوده است، گفت: ونزوئلا هرگز بار دیگر مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی نخواهد شد.

این مقام ونزوئلایی اعلام کرد: کاراکاس حقوق خود برای حفظ حاکمیت بر منابع طبیعی و آزادی تجارت و کشتیرانی در کارائیب و فراتر از آن را طبق قوانین بین‌المللی، قانون اساسی و منشور سازمان ملل پیگیری خواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه از محاصره کامل دریایی ونزوئلا خبر داد و همه نفتکش‌های حامل نفت این کشو را در معرض توقیف اعلام کرد.

