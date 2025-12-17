وزیر نفت ونزوئلا: مستعمره آمریکا نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دلسی رودریگز معاون رئیسجمهوری و وزیر نفت ونزوئلا در بیانیهای اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، «نیّت واقعی» واشنگتن برای تصاحب نفت، زمین و معادن ونزوئلا را آشکار کرد.
وی با رد این ادعا که کاراکاس، داراییهای واشنگتن را دزدیده است، افزود: اقدام ترامپ در محاصره ونزوئلا، نقض حقوق بینالملل، تجارت آزاد و آزادی کشتیرانی است.
وزیر نفت ونزوئلا تاکید کرد: ترامپ فرض میکند که نفت، زمین و معادن ونزوئلا متعلق به اوست و بر این اساس، میکوشد با محاصره دریایی، ثروت کشور ما را غارت کند.
رودریگز، اقدام واشنگتن را بخشی از کارزار گسترده دروغ و دستکاری دانست که هدف آن توجیه تصاحب منابع طبیعی ونزوئلاست.
وی با بیان اینکه کاراکاس همواره در معرض اهداف سلطهجویانه واشنگتن بوده است، گفت: ونزوئلا هرگز بار دیگر مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی نخواهد شد.
این مقام ونزوئلایی اعلام کرد: کاراکاس حقوق خود برای حفظ حاکمیت بر منابع طبیعی و آزادی تجارت و کشتیرانی در کارائیب و فراتر از آن را طبق قوانین بینالمللی، قانون اساسی و منشور سازمان ملل پیگیری خواهد کرد.
رئیس جمهوری آمریکا روز سه شنبه از محاصره کامل دریایی ونزوئلا خبر داد و همه نفتکشهای حامل نفت این کشو را در معرض توقیف اعلام کرد.
