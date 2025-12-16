تشدید تنش کاراکاس–واشنگتن؛ونزوئلا مصادره نفتکش را به شورای امنیت کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،، ««ایوان خیل پینتو»»، وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرد: کاراکاس نامهای رسمی به ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده و در آن، توقیف یک نفتکش ونزوئلایی از سوی آمریکا را محکوم کرده است.
وی تأکید کرد: ونزوئلا بار دیگر بر حق حاکمیتی و غیرقابل سلب خود برای بازاریابی و فروش مشروع منابع طبیعیاش پافشاری میکند و اجازه نخواهد داد این حق تحت فشارهای سیاسی یا اقدامات یکجانبه نقض شود.
اقدام اخیر آمریکا در توقیف نفتکش ونزوئلایی در ادامه تشدید فشارهای واشنگتن علیه کاراکاس گرفته است؛ فشارهایی که با بازگرداندن بخشی از تحریمهای نفتی و محدودسازی مسیرهای صادرات انرژی ونزوئلا در ماههای اخیر شدت گرفته است.
دولت آمریکا بهویژه در دوره دونالد ترامپ، با طرح اتهاماتی از جمله «قاچاق مواد مخدر» علیه نیکلاس مادورو و مقامات ارشد ونزوئلا، تلاش کرده است تا مشروعیت دولت کاراکاس را زیر سوال برده و زمینه حقوقی و سیاسی برای سرنگونی آن را فراهم کند.
واشنگتن این اتهامات را بهانهای برای تشدید تحریمها، مسدودسازی داراییها و افزایش فشار بینالمللی علیه ونزوئلا قرار داد؛ ادعاهایی که دولت مادورو آنها را کاملاً سیاسی و بیاساس توصیف کرده است.
