وقوع ۱۶۲ فقره تصادف از ابتدای سال متاثر از نقص راه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: ۱۶۲ فقره تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، متأثر از نقص راه بوده است.

جوانبخت در ادامه به جایگاه راه در پیش‌گیری از سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: ایمنی راه‌ها تنها با ساخت راه‌های جدید حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند نگهداری هوشمند و مستمر، اصلاح نقاط پر تصادف با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله طراحی و ایمنی مهندسی راه‌ها، استانداردسازی هندسی راه‌ها، نصب تجهیزات ایمنی و هشداردهنده، نظارت و کنترل هوشمند معابر و نگهداری و بروز رسانی است.

سرهنگ جوانبخت آمار تصادفات فوتی پایتخت را نیز بر اساس علت تامه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، ۴۲ درصد «عدم توجه به جلو» که متأسفانه رتبه اول تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است (عجله و شتاب، صحبت با تلفن همراه، خستگی و خواب آلودگی)، ۳۲ درصد «عدم کنترل در وسیله نقلیه» (تصمیمات در لحظه و رد کردن سرعت مجاز) ۶ درصد «تغییر مسیر ناگهانی» (رتبه سوم)، ۴ درصد عدم رعایت «حق تقدم» (رتبه چهارم) و ۱۶ درصد سایر علل (استفاده از دنده عقب‌ها) بوده است.

وی در ادامه جایگاه انسان در پیشگیری از سوانح رانندگی را متأثر از خودآگاهی، مسئولیت پذیری و آمادگی کامل ذهنی و جسمی دانست و اظهار داشت: اگر تصمیمات یک راننده را بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم، خود آگاهی داشتن نسبت به کاری که انجام می‌دهد به همراه مسئولیت پذیری وی، می‌تواند تصمیمات خود را مدیریت نماید. به عبارتی از آمادگی ذهنی و روانی کاملی برخوردار باشد، خشم و استرس نداشته تا بتواند تصمیمات خوبی در پشت فرمان خودرو بگیرد.

کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همچنین از حیث وضعیت جسمی و سلامتی راننده باید از نظر بینایی در شرایط خوبی باشد و با هوشیاری کامل بدون استفاده از هر گونه داروی خواب آور، مواد مخدر و دیگر موادی که تأثیر گذار در بحث سلامت جسمی راننده است.

جوانبخت در ادامه افزود: آمادگی‌های فنی و بررسی خودرو قبل از شروع حرکت، برطرف کردن نقص فنی خودرو، تنظیم صندلی، شرایط ترمز و لاستیک خودرو است.

سرهنگ جوانبخت همچنین در مورد آموزش و اخذ مهارت کافی در رانندگی اظهار داشت: هر کس برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه، احتیاج به گواهینامه متناسب با آن را دارد، چرا که قوانین و مهارت‌های مادی و معنوی لازم را خواهد داشت و می‌تواند در مقام راننده مسلط ظاهر شود و نکته پایانی اینکه مدیریت زمان و برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم و با عجله و شتاب پشت فرمان خودرو قرار نگیریم و زمانی را که خودمان از دست داده‌ایم را نخواهیم با سرعت زیاد جبران کنیم.