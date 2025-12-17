دستگیری باند سرقت مسلحانه طلا با دلارهای قلابی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: اعضای این باند در اوایل مهر ماه امسال با شگرد معاوضه طلا با دلار، اقدام به سرقت مسلحانه از یک فعال صنف طلا کرده‌اند. چهار نفر از سارقان با خودروهای پژو پارس و دنا سفیدرنگ از محل فرار کردند.

وی افزود: با ارجاع پرونده به اداره یکم پلیس آگاهی، تحقیقات گسترده شامل بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، تحقیق از شاکی و شهود و اقدامات اطلاعاتی انجام شد و متهمان در شهرستان‌های غربی کشور شناسایی شدند.

سردار گودرزی اظهار کرد: با همکاری معاونت اطلاعات جنایی، تیم‌های پلیسی طی دو عملیات ضربتی، ۹ نفر شامل سارقان، معاونان جرم و مالخران را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری، ۶ تیر فشنگ جنگی، ۳۳ هزار دلار، دو دستگاه خودرو خریداری شده از اموال مسروقه و ۴۷ بسته اسکناس جعلی کشف شد.

سردار ولیپور گودرزی تصریح کرد: متهمان ضمن اعتراف به سرقت از شاکی، به دو فقره سرقت مشابه در کرج و آبیک قزوین نیز اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی تحت نظر بازپرس پرونده ادامه دارد.

وی همچنین به شهروندان و فعالان صنف طلا توصیه کرد: از معاملات طلا و ارز در مکان‌های غیررسمی و با افراد ناشناس خودداری کنند، معاملات کلان را در محیط‌های امن و با اطلاع اتحادیه یا همکاران انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهند.