  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

دستگیری باند سرقت مسلحانه طلا با دلارهای قلابی

دستگیری باند سرقت مسلحانه طلا با دلارهای قلابی

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۹ نفر از اعضای باند سرقت مسلحانه طلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: اعضای این باند در اوایل مهر ماه امسال با شگرد معاوضه طلا با دلار، اقدام به سرقت مسلحانه از یک فعال صنف طلا کرده‌اند. چهار نفر از سارقان با خودروهای پژو پارس و دنا سفیدرنگ از محل فرار کردند.

وی افزود: با ارجاع پرونده به اداره یکم پلیس آگاهی، تحقیقات گسترده شامل بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، تحقیق از شاکی و شهود و اقدامات اطلاعاتی انجام شد و متهمان در شهرستان‌های غربی کشور شناسایی شدند.

سردار گودرزی اظهار کرد: با همکاری معاونت اطلاعات جنایی، تیم‌های پلیسی طی دو عملیات ضربتی، ۹ نفر شامل سارقان، معاونان جرم و مالخران را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری، ۶ تیر فشنگ جنگی، ۳۳ هزار دلار، دو دستگاه خودرو خریداری شده از اموال مسروقه و ۴۷ بسته اسکناس جعلی کشف شد.

سردار ولیپور گودرزی تصریح کرد: متهمان ضمن اعتراف به سرقت از شاکی، به دو فقره سرقت مشابه در کرج و آبیک قزوین نیز اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی تحت نظر بازپرس پرونده ادامه دارد.

وی همچنین به شهروندان و فعالان صنف طلا توصیه کرد: از معاملات طلا و ارز در مکان‌های غیررسمی و با افراد ناشناس خودداری کنند، معاملات کلان را در محیط‌های امن و با اطلاع اتحادیه یا همکاران انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، سریعاً موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6692772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها