عدم توجه به جلو همچنان در رتبه اول تصادفات فوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو توضیح داد.
سرهنگ جوانبخت بیان داشت: بحث عدم توجه به جلو به خطاهای انسانی در رانندگی باز میگردد و به این موضوع میپردازد که راننده در حین رانندگی خسته و خواب آلوده میباشد.
سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در واقع راننده مؤلفههای ایمنی را رعایت نکرده و یا یک خوراکیهای غیر مجازی مصرف کرده که شرایط روحی و روانی او را تغییر داده و این موضوع تأثیر مستقیمی در دید در جلو و تشخیص فاصله با خودروی جلویی دارد.
وی بیان داشت: خستگی و خواب آلودگی و عجله و شتاب در رانندگی و صحبت با تلفن همراه میباشد که به خطاهای انسانی باز میگردد و عاملی هستند که حواس راننده را پرت مینمایند.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در تصادفات ما سه عامل انسان، راه و وسیله نقلیه را داریم که باعث تصادفات میشوند و بحث عدم توجه به جلو به عامل انسانی باز میگردد. ولی خیلی از وقتها راننده شرایط خوبی دارد و خودروی وی هم مشکلی ندارد ولی در یک بزرگراهی تردد میکند که فاقد هرگونه روشنایی است.
سرهنگ جوانبخت افزود: نقش راه یکی از عوامل مهم در تصادفات است و بخشی از نقایص راه هم در سهم بروز شبانه در تصادفاً تأثیرگذار است و قانونگذار به ما عنوان پلیس این اجازه را داده است که برابر با ۳ ماده ۱۴ اگر به این نتیجه برسیم که اگر معبری دارای نقص بوده و مستقیماً در تصادف اثر گذار بوده است میتوانیم سهم تقصیر را به سازمان مربوطه را بدهیم و پلیس از این ابزار قانونی مطمئناً در جای خود استفاده خواهد کرد.
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