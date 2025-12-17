به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مهدی رضاپور، مجری طرح مهان مصرف هوشمند انرژی در شرکت دانشبنیان «توسن»، درباره پلتفرم تخصصی این شرکت در حوزه مصرف انرژی بالاخص گاز توضیح داد و گفت: این پلتفرم با استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل دادههای اقلیمی، مصرف گاز طبیعی در خانهها را پایش و بهینه میکند. مهان با پردازش تصویر و بینایی ماشین، مصرف واقعی گاز را از روی عکسهای روزانه کنتور محاسبه کرده و نیاز به قرائت دستی را حذف میکند.
وی افزود: کاربران با مشاهده مصرف روزانه، دریافت هشدار و پیشنهاد صرفهجویی و شرکت در برنامههای تشویقی، به بازیگر فعال در اقتصاد انرژی تبدیل میشوند. همچنین بازارچه مهان امکان جایگزینی تجهیزات پرمصرف با محصولات کممصرف را فراهم میکند، که علاوه بر کاهش هزینه خانوار، گاز صرفهجوییشده را برای تولید صنعتی آزاد میکند.
به گفته این فعال فناور، پایلوت این پلتفرم در استان یزد با بیش از ۴ هزار کاربر، میلیونها مترمکعب گاز صرفهجویی و نزدیک به ۵۰ تجربه موفق نشان داده است که مهان میتواند به راهحلی ملی برای مدیریت مصرف گاز تبدیل شود.
رضاپور با اشاره به ناترازی مصرف گاز در کشور گفت: برای جبران کمبود گاز، دولت دو راهکار دارد؛ افزایش تولید یا بهینهسازی مصرف. با توجه به شرایط خاص کشور، افزایش تولید در کوتاهمدت ممکن نیست، بنابراین تنها راهکار عملی، کاهش مصرف در بخش خانگی است.
وی ضمن اشاره به اینکه در فصل سرد سال، بیشترین حجم مصرف گاز متعلق به بخش خانگی است؛ بیان کرد: دولت برای حفظ تأمین گاز این بخش، محدودیتهایی در تولید و صنایع اعمال میکند. مطالعات ما نشان داد که بهینهسازی مصرف خانگی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش ناترازی گاز ایفا کند.
رضاپور با اشاره به طرحهای قبلی شرکتهای گاز و برق توضیح داد: سابقاً خط مصرف ثابتی برای همه مشترکان تعیین میشد که با شرایط متفاوت خانوارها همخوانی نداشت. علاوه بر این، مشوقهای اعمال شده به دلیل تأخیر صدور قبض، اثرگذاری لازم را نداشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این سامانه، هر خانوار میتواند با ارسال روزانه عکس صفحه کنتور، میزان مصرف خود را ثبت کند و هوش مصنوعی سامانه، الگوی مصرف منحصر به فرد هر خانوار را با در نظر گرفتن متراژ خانه، سیستم گرمایشی و دمای هوا استخراج میکند.
