به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ورودی اصلی روستای پس‌بست که چهار سال پیش تخریب شده بود و تنها مسیر باقی‌مانده آن با تلاش و هزینه شخصی اهالی بازسازی شده بود، بار دیگر بر اثر سیلاب به‌طور کامل از بین رفت.

این روستا که در ارتفاع و بالای تپه قرار دارد، تنها یک مسیر ارتباطی داشته که اکنون به‌طور کامل شسته شده و هیچ راه دسترسی زمینی به آن وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، بازگشایی مسیر ارتباطی روستا نیازمند اجرای عملیات عمرانی سنگین و فوری است؛ پروژه‌ای که طی سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان وعده داده شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

در چهار سال اخیر، مسئولان مختلف با حضور و بازدید از محل، وعده احداث آب‌نما و پل را داده‌اند، اما این وعده‌ها در عمل بی‌نتیجه مانده است.

این در حالی است که حتی یک خیّر نیز آمادگی خود را برای مشارکت ۵۰ درصدی در اجرای پروژه اعلام کرده بود، اما تعلل و بی‌توجهی مسئولان موجب از دست رفتن این فرصت شده است.