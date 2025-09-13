جاده روستای کوهستانی روعاچول در تالش بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسیر ارتباطی روستای کوهپایه‌ای روعاچول در شهرستان تالش از مرداد سال ۱۴۰۳ بر اثر ریزش کوه به طور کامل مسدود شد و زندگی ده‌ها خانوار ساکن این منطقه، از جمله دانش‌آموزان، دامداران و کشاورزان، با مشکلات جدی روبرو گردید.

با وجود تلاش‌ها و پیگیری‌های فراوان مسئولان شهرستانی و استانی، پروژه بازگشایی این مسیر بیش از یک سال به تأخیر افتاد تا اینکه در تاریخ ۱۱ شهریور بازرس کل گیلان به منظور بررسی دلایل تعلل در اجرای پروژه، به منطقه سفر کرد و پس از سه نوبت بازدید خود و حضور معاونین سازمان بازرسی، عملیات اجرایی بازگشایی مسیر آغاز شد.

همزمان با پیگیری‌های ویژه مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان و هماهنگی‌های صورت گرفته توسط فرمانداری تالش پیمانکار پروژه با سرعت اقدام به بازگشایی جاده نمود و این مسیر عصر شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

بازرس کل گیلان در بازدید خود ضمن تقدیر از هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و کیفیت انجام کار پیمانکار، از تأخیر ۱۳ ماهه پروژه که موجب نارضایتی مردم شریف منطقه شده بود، انتقاد کرد و خواستار توجه و اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی استان برای تسهیل امور و خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم شد.

علاوه بر این بازرس کل گیلان در تماس تلفنی با مدیرکل توزیع برق استان، خواستار تسریع در اتصال برق روستا به شبکه شد تا مشکلات ساکنان منطقه به طور کامل رفع گردد.