۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

برف و باران سنگین در راه است

به گزارش سازمان هواشناسی در روزهای آینده بارش برف و باران در بسیاری از مناطق کشور پیش بینی می شود.

    • رضا TR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      18 2
      پاسخ
      پیش بینی ۵ روز قبل قرار بود از دیروز بارش داشته باشیم اما نشد که نشد
    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      15 7
      پاسخ
      ار هوا شانسی جک زیاد شنیدیم . جمع کنید بساط تان را .

