به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته جاری در سطح کشور، گفت: راهداران و ماشین‌آلات راهداری در آماده‌باش کامل برای مقابله با سیلاب و جلوگیری از انسداد مسیرها هستند.

وی از آغاز فعالیت سامانه بارشی در برخی از استان‌ها خبر داد و افزود: این سامانه تا روز جمعه به تدریج همه مناطق کشور را در بر می‌گیرد و با بارش برف و باران، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقت و همچنین بارش تگرگ، مه‌گرفتگی و کاهش محسوس دما در نقاط مستعد همراه است.

جمشیدی بیان کرد: این سامانه پرقدرت بارشی در بازه زمانی فعالیت خود به مرور در همه استان‌های کشور فعال می‌شود، البته پیش‌بینی‌ها از اوج بارش‌ها در مناطق جنوبی کشور و استان‌های کرمان، بوشهر، هرمزگان و فارس حکایت دارد، همچنین در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور وقوع پدیده یخ‌بندان و ریزش بهمن محتمل است.

سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران با اشاره به پیش‌بینی وقوع سیل به ویژه در استان‌های جنوبی کشور، تأکید کرد: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی گسترده معابر، انسداد راه‌ها، احتمال تخریب پل‌ها و اختلال در سفرهای بین شهری از مهمترین مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی است.

جمشیدی با توصیه اکید به کاربران جاده‌ای از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد، وسایل نقلیه خود را به زنجیرچرخ و سایر تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

وی در پایان همچنین لایروبی و بازگشایی کانال‌ها و آبروها، پاکسازی دهانه پل‌ها، استقرار ماشین‌آلات و نیروهای راهداری در محورهای مستعد حادثه و مناطق کوهستانی و برف‌گیر و آمادگی کامل دستگاه‌های خدماتی و امدادی را ضروری خواند.