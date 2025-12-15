به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۲۴ آذر) بررسی آخرین تصاویر ماهوارهای نشان میدهد موج نسبتاً قدرتمندی از سمت جنوب غرب در حال ورود به کشور است که آغاز دوباره بارندگیها در ایران را رقم میزند.
وی افزود: بر اساس تحلیل دقیق نقشههای هواشناسی، نخستین استانهایی که تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار میگیرند، بوشهر، فارس و هرمزگان هستند و با توجه به شدت و گستردگی بارشها، شرایط جوی تا پایان هفته جدی و قابل توجه خواهد بود.
اصغری ادامه داد: به همین دلیل، برای استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان و کرمان هشدار هواشناسی در سطح قرمز صادر شده است و از دستگاههای اجرایی، خدماتی و نیروهای امدادی درخواست میشود آمادگی کامل، بهویژه در زمینه بازگشایی مسیرها، پاکسازی دهانه پلها و معابر عمومی را در دستور کار قرار دهند.
وی بیان کرد: همزمان با فعالیت این سامانه بارشی، برای استانهای خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، جنوب و غرب اصفهان، گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و زنجان نیز هشدار سطح نارنجی برای روز سهشنبه صادر شده است.
این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت گفت: اگر از تهران ما را دنبال میکنید، از امشب افزایش ابر در آسمان استان تهران قابل مشاهده خواهد بود و از روز سهشنبه، بارندگیها در پایتخت آغاز میشود.
اصغری تصریح کرد: مهمترین بخش این سامانه از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد؛ زمانی که با کاهش محسوس دما در بسیاری از مناطق کشور مواجه میشویم و در صورت تحقق کامل پیشبینیها، از چهارشنبه بارش برف بخشهای وسیعی از کشور را در بر خواهد گرفت.
وی یادآور شد: از جمله مناطق مستعد بارش برف میتوان به استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران، گیلان، اردبیل، استان مرکزی، همدان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، شمال فارس، نیمه غربی استان اصفهان و همچنین ارتفاعات استانهای سمنان، تهران و البرز اشاره کرد.
کارشناس سازمان هواشناسی کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به صدور هشدارهای هواشناسی، لازم است شهروندان این هشدارها را جدی بگیرند و از انجام سفرهای غیرضروری، بهویژه در روزهای پایانی هفته، خودداری کرده یا آنها را به زمان دیگری موکول کنند.
