به گزارش خبرگزاری مهر، آرییه ایگزی خبرنگار امور امنیتی تایمز اسرائیل با انتشار مقاله‌ای اعتراف کرد که سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نمی‌توانند تمام جاسوس‌های مستقر در اراضی اشغالی را شناسایی کنند.

وی با تکرار ادعاهای تل آویو درباره به کارگیری این جاسوس‌ها توسط ایران گفت که آنها به صورت ویژه ای از طریق فضای مجازی و از راه دور به کار گرفته می‌شوند. این جاسوس‌ها پول دریافت می‌کنند و سطح مأموریت محوله به آنها به تدریج ارتقا پیدا می‌کند تا جایی که به مرحله اقدامات خرابکارانه و ترور نیز می‌رسد.

ایگزی بیان کرد که پدیده جاسوسی در اراضی اشغالی گسترده شده به طوری که به نظامیان صهیونیست نیز سرایت پیدا کرده است. آنها از طریق تلگرام، واتس آپ، فیسبوک، اینستاگرام و سایت‌های تبلیغاتی و کاریابی با دستمزدهای بالا جذب می‌شوند. این جذب جاسوس از تمام اقشار ساکنان اراضی اشغالی در برابر دریافت صدها تا هزاران دلار صورت می‌گیرد. کسانی که این جاسوس‌ها را جذب می‌کنند از شکاف اجتماعی در اراضی اشغالی و احساس محرومیت یا نفرت سیاسی میان صهیونیست‌ها بهره برداری می‌کنند.

این خبرنگار صهیونیست در عین حال اعتراف کرد که ایران در حال تقویت توان موشک‌های بالستیک خود است.