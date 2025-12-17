‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در مقاله‌ای با اشاره به اینکه «تبعات نسل‌کشی در غزه از نظر فرهنگی و آکادمیک برای اسرائیل ادامه دارد» تأکید کرد که با وجود توقف درگیری‌ها و بازگشت نسبی فعالیت‌های اقتصادی، پیامدهای نسل‌کشی در غزه برای رژیم صهیونیستی هنوز به پایان نرسیده است.

بر اساس این گزارش، تحریم‌های فرهنگی و آکادمیک همچنان پابرجا هستند و تهدیدی مستقیم برای تل آویو محسوب می‌شوند. تحریم مسابقه یورو ویژن توسط کشورها در اعتراض به نسل‌کشی، شوکی در محافل صهیونیستی ایجاد کرد.

این روزنامه به شکاف داخلی در سرزمین‌های اشغالی اشاره و تاکید کرد که در داخل اسرائیل، مردم جنگ را رویدادی تمام‌شده می‌دانند، اما در خارج از آن، غزه همچنان در کانون توجه افکار عمومی است.

هاآرتص افزود که سازمان رادیو و تلویزیون ایرلند به دلیل تلفات انسانی در غزه، بحران انسانی و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، از یورو ویژن کناره‌گیری کرد. بیش از هزار نویسنده و شخصیت ادبی جهانی تحریم مؤسسات فرهنگی صهیونیستی را اعلام کردند.

این گزارش افزود که ابتکارات بین‌المللی برای ممنوعیت موسیقی رژیم صهیونیستی و پیوستن بازیگران و فیلمسازان به کمپین‌های تحریم سینمایی این رژیم ادامه دارد و همزمان دانشگاه‌های اسرائیلی با تحریم‌های آشکار و پنهان اروپایی مواجه هستند که شامل رد انتشار تحقیقات و عدم دعوت به کنفرانس‌ها می‌شود.

هاآرتص هشدار داد که تصویر رژیم صهیونیستی در محافل فرهنگی و آکادمیک همچنان بسیار منفی است. مخالفت با جنگ در خارج از سرزمین‌های اشغالی به مخالفت با اشغالگری تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، خطر عمیق‌تر در فرسایش قدرت نرم، تهدید نوآوری و همکاری علمی و احتمال تسریع فرار مغزها از سرزمین‌های اشغالی نهفته است.