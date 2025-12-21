به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «ان بی سی نیوز» به نقل از منابع آگاه و مقامهای پیشین آمریکایی گزارش داد که در صورت ادامه روند فعلی، تولید موشکهای بالستیک ایران میتواند به حدود ۳ هزار در سال برسد.
بر اساس اعلام این رسانه، ۲ مقام سابق رژیم صهیونیستی در این خصوص ادعا کردند که اگر اختلاف بین مقامات آمریکایی و این رژیم بر سر رویکرد نتانیاهو در قبال آتشبس در غزه ادامه یابد، ترامپ ممکن است اشتیاق کمتری به موضع گیری نظامی علیه ایران داشته باشد.
به گزارش این رسانه و به گفته فردی که مستقیماً از برنامههای اشغالگران صهیونیست مطلع است و مقامات سابق آمریکایی که در جریان این برنامهها قرار گرفتهاند، تولید موشکهای بالستیک ایران در صورت عدم کنترل، میتواند به ۳ هزار فروند در سال افزایش یابد.
یکی از مقامات سابق این رژیم نیز که در مورد این نگرانیها با سرکردگان فعلی صهیونیستهای اشغالگر صحبت کرد، گفت: تهدید موشکهای بالستیک و تعداد آنها که ایرانیها میتوانند در یک حمله استفاده کنند، فوریترین نگرانی اسرائیل است.
این مقام اذعان کرد: تهدید موشکها بسیار واقعی است و ما نتوانستیم دفعه قبل جلوی همه آنها را بگیریم.
فردی نیز که مستقیماً از برنامههای صهیونیستهای اشغالگر اطلاع دارد و یکی از مقامات سابق آمریکایی است که در جریان این برنامهها قرار گرفته، گفت که حجم زیادی از موشکهای بالستیک به ایران کمک میکند تا از سایتهای غنیسازی هستهای خود بهتر دفاع کند. صهیونیستها گفتند که مقامات این رژیم نگرانیهای مشابهی در مورد بازسازی سیستمهای دفاع موشکی ایران و تأمین مالی و تسلیح نیروهای خود در منطقه دارند و معتقدند که تهران در این صورت برنامه هستهای خود را سریعتر بازسازی خواهد کرد؛ زیرا بهتر میتواند از سایتهای غنیسازی خود دفاع کند.
