بازداشت یک صهیونیست به اتهام تصویربرداری از محل اقامت بنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وبگاه عبری زبان والا گزارش داد که سرویس‌های ضد جاسوسی رژیم صهیونیستی فردی را به اتهام تصویربرداری از اطراف محل اقامت «نفتالی بنت» نخست وزیر پیشین این رژیم بازداشت کرده‌اند.

بیانیه مشترک سازمان جاسوسی داخلی شاباک و پلیس رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که فرد مذکور به درخواست ایران اقدام به انجام این کار کرده است، افزود که صبح امروز پنجشنبه، یکی از ساکنان شهر ریشون لتسیون به ظن همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران دستگیر شده و برای او کیفرخواست صادر شده است. این پرونده هم اکنون در دادگاه مرکزی شهر اللد در دست بررسی قرار دارد.



به ادعای کیفرخواست منتشر شده، اتهام فرد بازداشت شده به نام «وادیم کوبیانوف»، این است که طی ماه‌های اخیر با یک عامل خارجی مرتبط با ایران در ارتباط بوده و مأموریت‌هایی را با انگیزه مالی انجام داده است. طبق ادعای نهادهای امنیتی، این ارتباط پس از انتشار یک آگهی در گروهی تلگرامی با موضوع جذب نیرو برای پروژه‌ای بازاریابی آغاز شده و تماس‌ها از طریق تلگرام ادامه یافته است.



در ادامه ادعا شده که این فرد در ازای دریافت مبالغی که از طریق پی‌پال به حساب او واریز می‌شده، مأموریت‌های مختلفی از جمله تصویربرداری از مراکز خرید، ثبت قیمت کالاها در فروشگاه‌های بزرگ و مستندسازی خرید سیم کارت تلفن همراه برای گردشگران را انجام داده است.



یکی از حساس‌ترین مأموریت‌های ادعایی، نصب دوربین خودرو با قابلیت ضبط ۲۴ ساعته و حرکت به سمت محل اقامت نفتالی بنت در شهر رعنانا بوده است. به گفته شاباک، متهم با روشن بودن دوربین خودرو اقدام به رانندگی و ارسال تصاویر زنده از خیابان و ورودی منزل بنت کرده، اما به دلیل نیافتن محل پارک، پس از چند بار تردد از محل خارج شده و ویدئوهای ضبط شده را برای طرف مقابل ارسال کرده است.

