به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت: به هیچکس اجازه نخواهیم داد که محاصره اعمال شده بر ونزوئلا را نقض کند.
وی با ابراز خشم از بیرون رانده شدن شرکتهای آمریکایی از ونزوئلا، گفت: ونزوئلا نفت ما را گرفته است و ما میخواهیم آن نفت را بازگردانیم.
ظرفیت مخازن ذخیره سازی نفتی ونزوئلا به حداکثر رسیده است
خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که به دلیل محدودیتهای اعمالشده از سوی آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا، ظرفیت مخازن ذخیرهسازی نفت در این کشور به حداکثر خود نزدیک شده است.
پاسخ منفی به درخواست ترامپ از شرکتهای نفتی آمریکا
از سوی دیگر، نشریه پولیتیکو در خبری فوری به نقل از منابع آگاه گزارش داد: دولت ترامپ با شرکتهای نفتی آمریکا درباره تمایل احتمالی آنها برای بازگشت به ونزوئلا پس از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور گفتگو کرده است.
بر اساس همین گزارش، شرکتهای نفتی آمریکایی صراحتاً به دولت ترامپ اعلام کردهاند که هیچ تمایلی برای بازگشت به ونزوئلا، حتی در دوران پس از مادورو، ندارند.
نظر شما