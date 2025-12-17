«تاکر کارلسون» از احتمال اعلام جنگ در سخنرانی ترامپ خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، تاکر کارلسون، مجری تلویزیونی و تحلیلگر سیاسی آمریکایی چهارشنبه شب اعلام کرد که اعضای کنگره آمریکا روز گذشته در یک نشست توجیهی در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند که احتمال بروز یک جنگ قریب‌الوقوع وجود دارد؛ موضوعی که به گفته وی اشاره‌ای به ونزوئلا دارد و ممکن است در سخنرانی امشب [به وقت آمریکا] دونالد ترامپ خطاب به مردم این کشور اعلام شود.

کارلسون در ادامه افزود: کسی نمی‌داند آیا این اتفاق واقعاً رخ خواهد داد یا نه و من هرگز نمی‌خواهم در مورد میزان اطلاعاتی که دارم اغراق کنم، چرا که دانسته‌های من به‌طور کلی بسیار محدود است.

ترامپ قرار است ساعت ۲۱:۰۰ به وقت شرق آمریکا از اتاق جنگ کاخ سفید سخنرانی کند.

ترامپ روز سه‌شنبه فرمان توقف فعالیت تمامی نفتکش‌هایی را صادر کرد که وارد ونزوئلا می‌شوند یا از بنادر این کشور خارج می‌شوند و نظام حاکم بر ونزوئلا را «یک سازمان تروریستی خارجی» توصیف کرد.

ولادمیر پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا در واکنش به این اقدام غیر قانونی ترامپ در تهدید ونزوئلا، تأکید کرد: تهدیدات آمریکا ثبات آمریکای لاتین و کارائیب و همچنین ثبات انرژی جهانی را به خطر می‌اندازد.

وزیر دفاع ونزوئلا در این خصوص تصریح کرد: ارتش ونزوئلا از تهدیدات ترامپ مرعوب نمی‌شود.