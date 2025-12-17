به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری گرگان که حضوری مقتدرانه در سوپرلیگ بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا دارد، در سه دیدار ابتدایی خود موفق شده است نمایندگان لبنان، قزاقستان و سوریه را با شکست بدرقه کند و با کسب حداکثر امتیازات، در صدر جدول گروه خود قرار گیرد.

نماینده ایران پس از پیروزی مقابل تیم‌های ساجس لبنان، آستانه قزاقستان و الوحده سوریه، حالا در یکی از حساس‌ترین دیدارهای مرحله گروهی، برابر الریاضی بیروت، یکی از مدعیان سنتی بسکتبال غرب آسیا صف‌آرایی خواهد کرد؛ دیداری که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت صدرنشینی گرگانی‌ها داشته باشد.

علاقه‌مندان به بسکتبال می‌توانند این دیدار حساس را از طریق صفحه رسمی شهرداری گرگان در شبکه اجتماعی اینستاگرام به صورت زنده دنبال کنند.