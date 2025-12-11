  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

پیروزی شهرداری گرگان در معوقه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال

پیروزی شهرداری گرگان در معوقه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال

تیم شهرداری گرگان دردیداری معوقه ازهفته نهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران موفق شد درماهشهر میزبان خود،پترونوین ماهشهر راشکست دهد و با اقتدار دو امتیاز حساس این بازی را به نام خود ثبت کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان عصر پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در سالن اندیشه ماهشهر به مصاف پترونوین ماهشهر رفت و با نتیجه ۷۳ بر ۶۲ به پیروزی دست یافت.

گرگانی‌ها که برای نزدیک‌تر شدن به صدر جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشتند، از ابتدا با تمرکز بالا وارد میدان شدند و با ارائه یک بازی منسجم در حمله و دفاع، برتری خود را بر حریف جنوبی دیکته کردند. پترونوین ماهشهر نیز تلاش زیادی برای جبران اختلاف داشت اما نتوانست روند امتیازگیری مهمان را متوقف کند.

این دیدار از طریق سایت «آنتن» و همچنین صفحه رسمی شهرداری گرگان در اینستاگرام به‌صورت زنده پخش شد.

در ادامه مسابقات، شهرداری گرگان و پترونوین ماهشهر خود را برای دیدارهای هفته آینده لیگ برتر آماده می‌کنند.

کد خبر 6686147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها