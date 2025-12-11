پیروزی شهرداری گرگان در معوقه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار معوقه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان عصر پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در سالن اندیشه ماهشهر به مصاف پترونوین ماهشهر رفت و با نتیجه ۷۳ بر ۶۲ به پیروزی دست یافت.

گرگانی‌ها که برای نزدیک‌تر شدن به صدر جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز داشتند، از ابتدا با تمرکز بالا وارد میدان شدند و با ارائه یک بازی منسجم در حمله و دفاع، برتری خود را بر حریف جنوبی دیکته کردند. پترونوین ماهشهر نیز تلاش زیادی برای جبران اختلاف داشت اما نتوانست روند امتیازگیری مهمان را متوقف کند.

این دیدار از طریق سایت «آنتن» و همچنین صفحه رسمی شهرداری گرگان در اینستاگرام به‌صورت زنده پخش شد.

در ادامه مسابقات، شهرداری گرگان و پترونوین ماهشهر خود را برای دیدارهای هفته آینده لیگ برتر آماده می‌کنند.