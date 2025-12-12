به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان عابد مرادی عصر جمعه در سالن اختصاصی اراک میزبان تیم نیروی زمینی بودند و از همان دقایق ابتدایی با عملکردی منسجم و هماهنگ، جریان بازی را در اختیار گرفتند. نبوغ اراک با دفاع سازمانیافته و حملات هدفمند، اختلاف امتیاز قابلتوجهی ایجاد کرد و در نهایت توانست با برتری ۱۴ امتیازی میدان را ترک کند.
در این مسابقه، بازیکنان نبوغ با اجرای برنامههای تاکتیکی کادر فنی، نمایش قابلتوجهی از هماهنگی تیمی ارائه دادند و اجازه ندادند حریف تهرانی در لحظات حساس به بازی بازگردد. این پیروزی، جایگاه نبوغ را در جدول رقابتها تثبیت کرده و امیدها را برای ادامه روند موفقیتآمیز تیم افزایش داده است.
گفتنی است تیم نبوغ اراک در هفته هفتم رقابتها، روز جمعه ۲۸ آذر از ساعت ۱۶ در تبریز به مصاف مقاومت شهرداری این شهر خواهد رفت.
