توزیع بذرهای بومی و مقاوم برای احیای منابع طبیعی کرمانشاه

اکبر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات توزیع بذر در سطح استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با همت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و در راستای حفاظت، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی در حال اجراست.
وی افزود: در این مرحله، تمرکز اصلی بر توزیع بذر گونههای بومی و مقاوم به تنشهای محیطی است؛ گونههایی که نقش مهمی در کاهش فرسایش خاک، مقابله با بیابانزایی و تقویت پوشش گیاهی مناطق مختلف استان دارند.
رئیس اداره مرتع منابع طبیعی استان کرمانشاه با اشاره به نوع بذرهای توزیعی تصریح کرد: بذر بلوط بهعنوان گونه شاخص جنگلهای زاگرس، بذر بادام تلخ با مقاومت بالا در برابر خشکی و شوری، بذر آنغوزه بهعنوان گیاهی ارزشمند دارویی و صنعتی و همچنین بذر آگروپایران که بر پایه مطالعات علمی و سازگاری با شرایط اقلیمی استان انتخاب شده، در این طرح مورد استفاده قرار میگیرد.
مرادی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت این طرح گفت: عملیات کاشت این گونهها با همکاری جوامع محلی، انجمنها، دامداران و مرتعداران انجام خواهد شد که این مشارکت، نقش مؤثری در افزایش حس مسئولیتپذیری عمومی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت افزایش تابآوری اکوسیستمهای طبیعی، حمایت از معیشت پایدار جوامع محلی و صیانت از سرمایههای طبیعی استان کرمانشاه به شمار میرود و تداوم آن در دستور کار منابع طبیعی استان قرار دارد.
