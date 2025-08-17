  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

عملیات بیولوژیکی در ۱۱۰۰ هکتار مراتع سمنان انجام شد

عملیات بیولوژیکی در ۱۱۰۰ هکتار مراتع سمنان انجام شد

سمنان- رئیس اداره منابع طبیعی سمنان از انجام عملیات بیولوژیک طی سال گذشته در یک هزار و ۱۰۰ هکتار مراتع سمنان خبر داد و گفت: هدف از این اقدامات حفاظت از عرصه های طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضایی صبح یکشنبه در بازدید از مراتع سمنان با بیان اینکه طی سال گذشته عملیات بیولوژیکی در یک هزار و ۱۰۰ هکتار مراتع سمنان انجام گرفت، ابراز داشت: این طرح بهره برداری پایدار و حفاظت منابع طبیعی را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه در قالب این پروژه‌ها گیاهان دارویی در ۴۰۰ هکتار منطقه کاشته شده است، افزود: این گیاهان دارویی شامل گونه‌هایی نظیر باریجه، وشق و بادام کوهی است.

رئیس اداره منابع طبیعی سمنان با بیان اینکه گیاهان مرتعی نیز کاشته شدند، ابراز داشت: کشت گونه‌هایی نظیر درمنه دشتی، فستوکا، برموس در ۷۰۰ هکتار مراتع سمنان انجام گرفت.

رضایی در ادامه تصریح کرد: این گیاهان مرتعی در هشت مرتع به روش‌های کپه کاری و بذر پاشی به منظور فراهم ساختن زمینه ارتقای معیشت جوامع محلی کشت شدند.

وی افزود: هدف اصلی این عملیات بیولوژیک تقویت پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک، افزایش تولید علوفه و توسعه گیاهان دارویی است.

کد خبر 6562528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها