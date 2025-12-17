توضیح صالحی امیری درخصوص شکایت از نماینده تهران در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه شکایت از علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، اظهار کرد: شکایت به صورت رسمی انجام شده است که درگذشته و در این خصوص توضیحات کافی را دادم و نمی‌خواهم در این خصوص مجدداً صحبتی داشته باشم.