  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

توضیح صالحی امیری درخصوص شکایت از نماینده تهران در مجلس

توضیح صالحی امیری درخصوص شکایت از نماینده تهران در مجلس

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص شکایت از علی خضریان گفت: شکایت به صورت رسمی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه شکایت از علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، اظهار کرد: شکایت به صورت رسمی انجام شده است که درگذشته و در این خصوص توضیحات کافی را دادم و نمی‌خواهم در این خصوص مجدداً صحبتی داشته باشم.

کد خبر 6692659
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها