زاکانی: بالغ بر ۲۵۰۰ اتوبوس فعال در تهران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با موضوع چمن کاری میدان آزادی گفت: در برخی از مکان‌ها که جنبه نمادین دارد، چمن‌ها را ترمیم می‌کنیم و معمولاً برای جنس ترمیممان نیز از چمن‌های کم آب‌بر استفاده می‌کنیم تا میزان آب برای آن کمتر باشد و هر روز نیاز به آن نداشته و نهایتاً هفته یک بار نیاز به آب دادن باشد.

وی افزود: در عین حال در مکان‌هایی که نمادین نیست، اینگونه عمل نمی‌کنیم و سه سال است که بذر چمن نمی‌کاریم.

زاکانی با اشاره به نیاز اتوبوس برای پایتخت تاکید کرد: برای تهران نیاز به ۹۰۰۰ اتوبوس داریم. چهار سال پیش ۸۶۰ اتوبوس فعال و در گردش تحویل گرفتیم و هم اکنون بالغ بر ۲۵۰۰ اتوبوس فعال در تهران داریم.