به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، پیش از ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌ها، نیازها و پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی با تمرکز بر تأمین آب سالم و توسعه شبکه فاضلاب استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رضا داودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در این دیدار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم، این نشست را اقدامی مؤثر در راستای تسریع اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و ارتقای زیرساخت‌های آب و فاضلاب شهرستان عنوان کرد.

وی افزود: تعامل نزدیک میان مدیریت اجرایی و نمایندگان مجلس می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی هدفمند و رفع موانع پروژه‌های زیربنایی ایفا کند.

این نشست که به دعوت نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس برگزار شد، به‌عنوان فرصتی برای تقویت همکاری‌ها، ایجاد تحول در روند اجرایی پروژه‌ها و حرکت به سمت توسعه پایدار در حوزه آب و فاضلاب این شهرستان ارزیابی شد.