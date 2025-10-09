به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی روند اجرای پروژه‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور، نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی و هماهنگی در پیگیری طرح‌های اولویت‌دار استان برگزار شد.

در این نشست که در سالن جلسات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، دکتر بخشی‌پور عضو هیأت رئیسه مجلس و نماینده مردم اسلام‌آبادغرب و دالاهو، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا رئیس مجمع نمایندگان و نماینده مردم سنقر و کلیایی، حجت‌الاسلام وحید احمدی نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور، محمد رشیدی و فضل‌الله رنجبر نمایندگان مردم کرمانشاه، رستگار یوسفی نماینده پاوه و اورامانات و فتح‌الله حسینی نماینده سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین حضور داشتند.

در این جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گزارشی از وضعیت تخصیص منابع و پیشرفت پروژه‌های مصوب ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در حوزه‌های حمل‌ونقل، بهداشت، کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و زیرساخت‌های آب و برق به تصویب رسیده که اجرای آن‌ها در حال پیگیری است.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در این نشست ضمن قدردانی از همکاری نمایندگان استان، گفت: مصوبات سفر ریاست‌جمهوری فرصت تحول‌آفرینی برای کرمانشاه است و تحقق آن نیازمند همدلی، پیگیری منسجم و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس است.

نمایندگان استان نیز ضمن استقبال از رویکرد پیگیرانه استاندار، بر لزوم برگزاری منظم جلسات مشترک، تقویت وحدت رویه و همکاری همه‌جانبه برای تسریع در اجرای مصوبات سفر و پاسخ به مطالبات مردم تأکید کردند.

در ادامه، پیشنهاد شد وزارتخانه‌های مرتبط از جمله راه و شهرسازی، بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت و میراث فرهنگی در تعامل با مجمع نمایندگان، سهم سال نخست پروژه‌ها را به‌طور کامل جذب کرده و گزارش پیشرفت طرح‌ها را به‌صورت ماهانه ارائه دهند.

در پایان، مقرر شد نشست‌های مشترک استاندار و مجمع نمایندگان استان به‌صورت مستمر ادامه یابد تا اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهور با هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر توسعه متوازن و پایدار استان دنبال شود.

در این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی نیز حضور داشتند.